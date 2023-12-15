Edirne’de uyuşturucu satıcılarına darbe... 16 sokak satıcısı gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine darbe indirmeye devam ediyor. Sokak satıcılarına yönelik olarak 103 personel ile şafak vakti düzenlenen operasyonda; 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalara silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.