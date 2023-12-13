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Bursa'da kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmenin savunması pes dedirtti

Özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan S.Y.'nin, sınavdan 100 puan aldığı için ödüllendireceğini söylediği kız öğrencisi Ö.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davada, 22 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu öğretmen S.Y., duruşmada, "Öğrencimin 15 yaşından büyük olduğunu düşünmüştüm, pişmanım" dedi.

Ekleme: 13.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmenin savunması pes dedirttiBursa'da, özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y. (38), sınavından 100 puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi.

Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi (14) evine davet etti.

Eşinden boşanan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarap içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

Kendisinden 24 yaş küçük öğrencisini istismar etti

Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim, daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi, cep telefonunu alıp konuştuğu kişileri ve telefonunun fotoğraf galerisini inceledi.

Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi.

Ö.K.'nin telefonundan S.Y.'ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşma istedi. Belirlenen kafeye kızlarıyla giden aile, burada bekleyen öğretmen ile önce tartıştı sonra kavga etti.

Aile öğretmenle buluştu: Kavga çıktı

Yaşanan arbedenin ardından aile bireyleri, öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık soruşturması sonunda hakkında, 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9,5 yıl ile 22 sene arasında hapis cezası istenen S.Y.'nin yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Bursa'da kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmenin savunması pes dedirtti

'Kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım'

Mahkemede savunmasını yapan tutuklu öğretmen, 'Sınavdan 100 alan öğrencilerime kahve ısmarlayacağımı söylemiştim. Ö.K. sınavdan tam puan almıştı. Bana kendisine kahve ısmarlamamı söyledi. Benim evimde atölyem vardı. Onu görmek istediğini söyleyerek evime gelmek istedi. Ben de davet ettim. Kahvemizi içtikten sonra bana alkol almayı teklif etti. Birlikte şarap içtik, aramızda yakınlaşma başladı. Cinsel birlikteliğimiz olmadı. İlişkimiz devam ederken birbirimize mesaj ve görüntü atıyorduk. Ailesinin olaydan haberi olunca benimle buluşup ardından darbettiler ve aracımı parçaladılar. Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti.' dedi.

Bursa'da kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmenin savunması pes dedirtti

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

S.Y.'nin avukatı Sedat Gülen, duruşmada yaptığı savunmada 'Müvekkilim, Ö.K.'nin yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K'nin, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır. Ayrıca bu ilişkide zorlama yoktur. Müvekkilim sadece bir aylık bir süreyle ilgili olarak yüklenen suçtan yargılanmaktadır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı. Bu aşamada S.Y'nin beraatini talep ediyoruz.' dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa'da kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmenin savunması pes dedirtti

Bursa'da kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmenin savunması pes dedirtti
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