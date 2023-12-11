Siyonist İsrail'in Nazi Almanya'sından farkı yok! Katlettiler, soydular, numaralarla damgaladılar

İsrail ordusunun Gazze'de işgali genişletirken alıkoyduğu ve çıplak halde zulmettiği 700 Filistinli'nin görüntüleri vicdan sahibi insanları dehşete düşürdü.Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı önceki sabah saatlerinde kamyonlara bindirilerek Gazze kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında salıverildi.İsrail'in 4 gün alıkoyduğu o Filistinliler tedavi altına alındı. Darbedilen, kelepçelenen, aç ve susuz bırakıldı, aşağılanan yerlerde sürüklenen Filistinliler'in ellerine numaralar yazılması da Nazi Almanyası uygulamalrını hatırlattı.Alıkonulan ve işkenceyle dolu 4 günün ardından salıverilen Filistinliler yaşadıkları dehşet dolu anları tedavi gördükleri Aksa Şehitleri Hastanesi'nde anlattı:Ahmed Ebu Ras (14): 4 gün boyunca aç ve susuz kaldık. Tuvalete gitmemize bile izin verilmediler.Küfrün her türlüsünü işittik. Askerler, bir grubu yolda soğuk havaya rağmen uya soktu.Nemr Selman Ebu Ras (44): İsrail askerleri evimizi bastığında canımızı kurtarmak için teslim bayrağı açtık.Askerler erkekleri, hayvanları sürüklüyormuşçasına yerde sürüklüyordu. Alıkonulanlar yorgunluktan uyuyakaldığında ise yüzlerine ve bedenlerine tekme atılıp uyandırılıyorlardı.Küfrün her türlüsünü işittik. Bileklerimize numaralar yazarak bize insanlık dışı bir muamele yaptılar.Usame Ude (58): İşkence ve aşağılanmaya maruz kaldık. Soğuk havaya rağmen bizi soydular.20 kişilik bir grubu araziye götürüp çukura atarak buldozerlerle üzerlerine kum döktüler.Çığlık sesleri bizim olduğumuz yere kadar geliyordu ama 5 dakika sonra ses kesildi. Sonra askerler onları oradan çıkardı.Vücutlarında kırıklar vardı. Dizlerimizin üstüne çökmemizi istediler ve tekme atarak işkence ettiler.Siyonist İsrail rejimi önceki gece Gazze'e 250 noktaya havadan ve karadan saldırdı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir aileye ait eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttu.Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, El-Meğazi, Ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlendi.Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesi'ndeki iki sağlık personelinin görevdeyken öldürüldü. Keskin nişancılar, ilaç taşıyan sağlık yetkilisini vurdu.İsrail'in Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kadın gazeteci daha hayatını kaybetti.İsrail ordusu kuşattığı, kuzeyde yerinden edilen 7 binden fazla Filistinlilerin sığındığı Halife bin Zayid Al Nahyan Okulu'nu baskın düzenledi.Kadın ve çocuklar dışarı çıkarıldı. 15 yaş ve üstü erkekler alıkonuldu. İsrailli keskin nişancılar da okulda hareket eden herkesi hedef alıyor.İbrahim Ebu Riyaş okula sığınan anne babası ile 2 kardeşinden haber alamadığını söyledi.İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İngiliz Sky News kanalının Filsitinlilerin soyulduğu görüntülerle ilgili soruya 'Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak.Güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil' cevabını verdi.Sunucunun 'Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Orta Doğu'daki sıcaklığın da' diyerek Regev'e tepki göstermesi ve İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine köşeye sıkışan Regev, 'O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini' söyledi.