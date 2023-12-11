Seçer, ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı akaryakıt ürünleri ve adblue alım ihalesi 17 Kasım 2023 tarihinde tamamlandı. İhalelerin yapılış amacı olan kamu idarelerinde alımlarda indirim sağlanarak alım yapmasını ve kamu yararını amaçlayan ihale kanunu CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin akaryakıt ihalesinde tersine işledi.CHP'li Seçer'in, 16 milyon litre dökme motorin, 2 milyon litre taşıt tanıma motorin ve 300 bin litre kurşunsuz benzin alım işinin yapıldığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 580 milyon 853 bin 639 TL yaklaşık maliyet çıkardığı ihaleyi 625 milyon 691 bin TL tutarında bir bedelle verip, yaklaşık 45 milyon TL'lik kamu zararı oluşturduğu ortaya çıktı.EPDK'ya göre ise 16 milyon litre dökme motorin alım işinin yaklaşık maliyeti 501 milyon 133 bin TL iken ihaleyi alan firmanın teklifi 545 milyon 760 bin TL olurken ortaya çıkan kamu zararı 44 milyon 627 bin TL, 2 milyon litre taşıt tanıma motorin ve 300 bin litre kurşunsuz benzin alım işinin yaklaşık maliyeti 71 milyon 273 bin 500 TL iken, ihaleyi alan firmanın teklifi 79 milyon 931 bin TL olurken ortaya çıkan kamu zararı 8 milyon 657 bin 500 TL, her 2 alım için ise toplamda 53 milyon 284 bin 500 TL kamu zararı olduğu belirlendi.Öte yandan daha önce meclis kürsüsünden yolsuzlukların önüne geçmek için taşıt tanıma sistemi ile alım yapıldığını, bu şekilde teklif veren firmaların yüzde 22 gibi bir indirim yaptığını, dökme akaryakıt ile alım şeklinin kontrollü olmadığını, hem hiçbir kurumun almadığı bir indirim aldıklarını hem de hırsızlıkların önüne geçildiğini defalarca dile getiren CHP'li Seçer'in, son 3 yılda yaptığı tüm akaryakıt ihalelerinde, alımların yüzde 91'ini hırsızlığa açık olduğunu dile getirdiği dökme yöntemi ile yaptığı, iddia ettiği gibi bir indirim olmadan aldığı ortaya çıktı.Dökme yöntemi maliyetlerinin düşük olması ve toptan teslim edilmesi gibi birkaç etkenden ötürü istasyonlardan alınan akaryakıtlardan çok daha uyguna mal olmasına rağmen, güncel pompa fiyatı 38 lira olan mazotu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 41 liradan aldığı öğrenildi. Aldıkları mazotun dökme mazot olmasına rağmen güncel pompa fiyatlarından yüzde 7,20 daha fazla olması, ihalede yolsuzluk mu var sorusunu akıllara getirdi.2024 yılı Akaryakıt alım ihalesini kazanan Ankara merkezli firmanın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 3. ihale olduğu, belediyenin tedarikçisi olduğu tüm firmalara uzun vadeler ile ödeme yaparken ihaleyi alan bu firmaya erken ödeme yaptığı iddia ediliyor.Daha önce yaklaşık maliyetin üzerine çıkan neredeyse bütün ihaleleri iptal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 580 milyon 853 bin 639 TL yaklaşık maliyet çıkardığı ihaleyi, 625 milyon 691 bin TL tutarında bir bedelle verip, 45 milyon TL'lik kamu zararı oluşturduğu yetmezmiş gibi bu ihalede istekli firmanın, ihalenin kesinleşen kararında yapılan açıklamada; 'isteklinin finansmanın düşünülerek, vade maliyetinin yüklenicide oluşturacağı zorluklara kadar el atılması, hatta piyasada ileriye dönük döviz kurunu hesaplanarak, düşüşte olan petrol fiyatlarının yükseleceğinin öngörülmesi, hem de bankacılık sektörüne el atılarak faizlerin yükseleceğini hesaplaması' açıklaması da pes dedirtti.