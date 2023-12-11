  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!

Kayseri'de çobanlık yapan Murat Adıyaman'ın bulduğu kemik parçası, tarihe ışık tuttu. Bölgede yapılan kazılarda fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosil bulundu. 3 yıl önce bulunan kaplumbağa fosilinin ise ayaklandırılacak Paleontoloji Müzesi'nde sergileneceği duyuruldu…

Ekleme: 11.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!
Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında bir kemik parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kazılar sonucu bölgede fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.

Devam eden kazılarda, 2020'de ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosiline rastlandı. Ekipler, 4 gün süren çalışmanın ardından kaplumbağayı gün yüzüne çıkardı. Fosiller alçı ceket yöntemi ile çıkarılıp, Kayseri Bilim Merkezi'nde incelemeye alındı. Merkezdeki temizliğinin ardından birçok parçası tamamlanan 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili, ayaklandırılarak Türkiye'nin ilk ve tek olan ve yapımı süren Kayseri Paleontoloji Müzesi'nde sergilenecek.

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!



ÖNCE GERGEDAN, ZÜRAFA VE FİL...

Uzman Paleontolog Hüseyin Bozkurt, '2018 yılında Prof. Dr. Okşan Başoğlu Bilimsel Danışmanlığı'nda Yamula Barajı Fosil Lokaliteleri kazılarında, çeşitli hayvanların fosillerine rastlanmıştı. Bunlar; zürafalar, gergedanlar ve fillerdir. Şu an 5 çeşit filimiz olduğu düşünülüyor. Bu fosillerinin tama yakın olması, yerli ve yabancı basında ses getirmişti. 2020 yılının Ağustos ayında, kazılarımızda ilk defa kaplumbağa fosiline rastlamıştık.

Kaplumbağanın yanı sıra aynı yıl içinde zürafa ve gergedan fosilleri de bulunmuştu. Kaplumbağa fosilinin bulunması, envantere bilimsel bir anlam katmıştı. Çünkü kaplumbağaların fosil lokalitelerinde bulunması zor bir durum. Çok az bulunuyor. Özellikle bu tamlıkta bulunması, Kayseri Yamula Barajı lokalitelerinin önemini gösteriyor. Kaplumbağa, Yamula Barajı'nın sularının çekilmesi ile ortaya çıktı' dedi.

ÖZENLE KORUNUYORLAR

Kazılarda uygulanan teknikler hakkında da bilgi veren Bozkurt, 'Kazılarımızda ilk olarak bulduğumuz fosilin üzerini açıyoruz. Sonrasında güneşten korunmak için gölge bir alan yapıyoruz. Fosiller nem barındırdığı için bu nemin kaybolması, fosilin ufalanması ya da toz olması anlamına gelir. Fosili öncelikle rüzgar ve güneşten korumamız gerekiyor. Kaplumbağa fosilini de aynı işlemlerden geçirdik. Sonrasında kimyasal ürünler, yapıştırıcılar ve çeşitli karışımlar uyguladık. Kaplumbağa fosili, kırıklara sahip olduğu için alçı ceket dediğimiz yöntemle çıkardık. Bilim merkezine kadar sağlam bir şekilde getirdik. Sonrasında alçı ceketten çıkarma işlemini gerçekleştirdik ve şu an koruma altına aldık. Fosillerimizi havalı kompresör uçları ile temizliyoruz' diye konuştu.

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!

NESLİ TÜKENMİŞ!

Kaplumbağa fosilinin ayaklandırılarak müzede sergileneceğini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu: Kaplumbağalar, dünya üzerinde nesli tükenmemiş birkaç hayvandan birisidir.

Yaklaşık 200 milyon yıldır nesillerini sürdürüyorlar. Kaplumbağalar her ne kadar yavaş diye adlandırılsalar da evrimleri de yavaş gerçekleşir. Günümüze çok fazla değişmeden gelmişlerdir. 200 milyon yıl öncesindeki kaplumbağa ile günümüz kaplumbağası arasında çok fark yok. Bu yüzden kaplumbağalara yaşayan fosiller diyebiliriz.

Bizim bulduğumuz kaplumbağa geç miyosen dediğimiz 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendiriliyor. Geç miyosen dönemi 7,5 milyon yıla tarihlendirilen kaplumbağa fosilimizin, temizlik aşamaları bittikten sonra ayaklandırma çalışmaları ile Kayseri Paleontoloji Müzesi'nde sergilenecek.
CHP'yi kaybetme korkusu sardı! İyi Parti'ye 'at pazarlığı' çağırısı, HEDEP'in ayağına gitme hazırlığı! Ankara'da ne olacak?
Bakan Şimşek açıkladı: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde cephane sorumlusu etkisiz!
İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...
Siyonist İsrail'den soykırıma çifte teşekkür! Katil Netanyahu, ABD’nin ‘veto ve mühimmat’ desteğini alkışladı
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
TÜİK Ekim 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik 8,5'e geriledi
Siyonist İsrail'in Nazi Almanya'sından farkı yok! Katlettiler, soydular, numaralarla damgaladılar
Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar
Seçer, ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı
TBMM'de 14 gün sürecek bütçe maratonu bugün başlıyor
Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Yerlikaya'dan 'Çember-8' operasyonu paylaşımı: 4951 firari yakalandı
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Dünya, Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor! 'Adalet bu mu?'
Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı
Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
Meteoroloji açıkladı: 11 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 11 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Dilan Polat’a kötü haber: Savcılık o başvurusu hakkında karar verdi!

Dilan Polat’a kötü haber: Savcılık o başvurusu hakkında karar verdi!

Kızı kendisini videoya kaydedenlere mesaj attı! Şok gerçek ortaya çıktı: Devam edelim mi?

Kızı kendisini videoya kaydedenlere mesaj attı! Şok gerçek ortaya çıktı: Devam edelim mi?

'Canavarın' en net fotoğrafı! 150 milyon yıllık üçüncü göz ortaya çıktı

'Canavarın' en net fotoğrafı! 150 milyon yıllık üçüncü göz ortaya çıktı

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!