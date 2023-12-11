Kritik veri açıklandı! Cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama

Cari işlemler hesabı Ekim ayında, 186 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon ABD doları fazla verdi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon ABD doları fazla verdi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 866 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 35 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 748 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 1 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon ABD doları net giriş kaydetti.FİNANS HESABIDoğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 689 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon ABD doları net azalış kaydetti.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 198 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 287 milyon ABD doları net artış kaydetti.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon ABD doları ve 50 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.Resmi rezervlerde bu ay 247 milyon ABD doları net artış oldu.BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMACari işlemlerin fazla vermesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek' dedi.Şimşek şunları söyledi:Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek.