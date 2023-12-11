İstanbul'da düğün konvoyunda şov yaparken yaşanan kaza kamerada

Dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, olayı şova dökmek isteyince kaza meydana geldi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen araç, sol şeride geçmek isterken başka bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu.

Asker ve düğün konvoyları tehlike saçmaya devam ediyor.Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı. Dün öğle saatlerinde Küçükçekmece'de yaşanan olayda, düğün konvoyundaki araçlar otoyolda uzun kuyruk oluşturdu.Bu sırada emniyet şeridinden hızla gelen otomobil, sol şeride geçmek istedi.Konvoyda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyonu çevirdiği sırada lastiği yerinden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bariyerlere çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralananın olmadı.Korku dolu kaza anı ise düğün konvoyunu görüntüleyen kameraya saniye saniye yansıdı.İşte o anlar...