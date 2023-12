Başkan Erdoğan'dan su çağrısı! Tedbirlerle israfın önüne geçelim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DSİ toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.Bugün artık geleneksel hale getirdiğimiz DSİ tarafından gerçekleştirilen yatırımların toplu açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Açılış programımızla tek seferde toplam yatırım bedeli 53 milyar lirayı bulan projeleri resmen hizmete alıyoruz. Aralarında baraj, içme suyu, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma tesislerinin yer aldığı 369 farklı tesisin 66 ilde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Açılışını yaptığımız eserlerimiz içinde özellikle üç tanesi ön plana çıkıyor. Temelden yüksekliği 135 metre olan Mersin Pamukluk Barajı ile toplam 282 milyon metreküp su toplanacak. Projemiz Mersin'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanında yıllık 182 bin dekar araziyi suyla buluşturacak. Ayrıca üreticiyi senelik 174 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerji ile ekonomiye 1 milyar 920 milyon lira katkı yapacak. Bir diğer önemli projemiz 540 milyon lira yatırım tutarına ve 5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Antalya Kapıçay Barajı'dır. Hem yıllık 5 milyon kilovatsaat elektrik üreticek. Hem de 18 bin 700 dekar araziyi sulayacak bu tesisin ekonomiye katkısı 350 milyon lirayı buluyor. Toplam 457 milyon liralık yatırım rakamı ile hayata geçirdiğimiz Kocaeli İhsaniye Barajı'mız da ilçemize yıllık 16 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz.Toplam 1,1 milyar metreküp su toplanacak. İnsanımıza 66 milyon metreküp sağlıklı içme suyu ve kullanma suyu temin edecek. Ülkemiz genelinde 620 bin dekar alan araziyi suyla buluşturacak. Türkiye'nin 66 ilindeki 113 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacak. Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı yapacak 369 tesisimizin her birine aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.Her zaman söylüyorum biz meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz seçim döneminde esip gürleyip sonra sesi soluğu çıkmayanlardan da değiliz. Bilakis biz eserleri ile, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetiz. Biz Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamında ayak izi olan bir iktidarız. İşte bugün burada olduğu gibi ülkemizin neresine giderseniz gidin orada hükümetimizin bir eserini, bir hizmetini, bir mührünü mutlaka görürsünüz. Bilhassa tarım, ormancılık ve su alanlarında ülkemizin çehresini değiştiren eserlere imza atmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Mevcutla hiçbir zaman yetinmiyor hizmet halkamızı sürekli büyütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızı Sayın Bakan ve çalışma ekibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzü, yüklenici firmalarımızı, bu yatırımların ülkemize kazandırılmasına öncülük ettikleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu eserlerin inşasında emeği geçen mühendisinden işçisine her bir kardeşime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.Dünyada miktar itibarıyla en fazla olan kaynak sudur. Üzerinde yaşadığımız yer kürenin yaklaşık 3'te 2'si suyla kaplıdır. Fakat bu suyun yüzde 97,5'lik kısmı deniz ve okyanuslardaki tarıma ve tüketime uygun olmayan tuzlu sulardan oluşuyor. Yeryüzündeki toplam tatlı su rezervinin ise sadece binde onundan istifade edebilme imkanına sahibiz.Su sınırsız bir kaynak olarak görünüyor. Ancak bunun yanlış bir tutum olduğunu buradan duyuruyorum. Su giderek azalan bir kaynaktır. Temiz su kaynakları hızla azalıyor. İklim değişikliği, kuraklık nedeniyle su üzerindeki baskılar giderek artıyor. Buna her yıl artan nüfusu da eklemek lazım. Türkiye ile birlikte tüm dünyada nüfus artarken, yer yüzüne düşen yağış miktarında değişiklik olmuyor. İklim değişikliğine bağlı olarak, afetlerin sıklığı ve şiddeti de artmaktadır. Son dönemlerde, su baskınları ile, orman yangıları ile daha sık karşılaşmaya başladık. 2 sene önce Marmaris'te ciğerlerimizi yakan orman yangınında 9 bin dekar alan zarar gördü. İçimizi acıtan bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Tabiattaki düzen her geçen gün bozulmaktadır. Daha fazla konfor arayışı, daha çok tüketim hırsı çevremizde onulmaz yaralar açmıştır.Buradan 85 milyonun her ferdini 'Bir damla da sen ol' parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya çağırıyoruzTarım-Sulama alanında büyük yatırımları hayata geçirdik.