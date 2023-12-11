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Adana’da 150 milyon TL vurgun yapan ‘Sazan Sarmalı’ çetesi çökertildi

Adana’da sazan sarmalı ve oltalama yöntemi 150 milyon TL para vuran şebeke yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulandı. Şebekede bulunan 5 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekleme: 11.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Adana’da 150 milyon TL vurgun yapan ‘Sazan Sarmalı’ çetesi çökertildi
Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve Türkiye genelinde 374 ayrı müştekinin dijital sazan sarmalı yöntemiyle, Phishing (Oltalama) amaçlı hazırlanan siteler üzerinden yaklaşık 150 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Siber polisleri yaptıkları çalışmada şebekenin lideri olan Ali B., liderin kardeşi Bekir B.'yi ve şebekenin içerisinde yer alan Murat D., Murat T., Mehmet S., Vedat Ö. Mehmet Emin S. ve İsa Y.'ye ulaştı. Ekipler şahısların evlerine eş zamanlı baskın yaparak yakaladı.

Şüphelileri parayı kripto para olmak üzere otomobil, altın, döviz ve gayrimenkul satın alarak akladıklarını belirlendi.
Operasyon çerçevesinde şahısların suçtan elde ettiği parayla aldığı değerlendirilen 6 araca, 3 eve ve 2 arsayla ilgili savcılık tedbir kararı koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Ali B., Bekir B., Murat D., Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklanırken diğer3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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