  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de şiddetli fırtına ve hortum: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum sebebiyle en az 6 kişi hayatını kaybederken, bölgede 150 bin kişi ise elektriksiz kaldı. Nashville ve Clarksville şehirlerinde acil durum ilan edildi.

Ekleme: 11.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
ABD'de şiddetli fırtına ve hortum: 6 kişi hayatını kaybettiABD'nin Tennessee eyaletinde hortum çıktı. Eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum sebebiyle Nashville şehrinde 3 kişi ve Clarksville şehrinde biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Clarksville'e bağlı Montgomery bölgesi yetkilileri, şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle yaralanan 23 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Hortumda binalar büyük hasar görürken, eyalette 150 bin kişi elektriksiz kaldı.

Clarksville Belediye Başkanı Joe Pitts, bugün de devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle şehirde sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Pitts, “Bu yıkıcı hadisede sevdiklerini kaybeden aileler için üzgünüz. Belediye olarak kederli günlerinde onlara yardım etmeye hazırız” dedi.

Nashville Belediye Başkanı Freddie O'Connell ise yaptığı açıklamada, “Bugün bir fırtına, topluluğumuzdaki birçok kişi için dünyayı tersine çevirdi” ifadelerini kullanarak, şehirde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

ABD'de şiddetli fırtına ve hortum: 6 kişi hayatını kaybetti
CHP'yi kaybetme korkusu sardı! İyi Parti'ye 'at pazarlığı' çağırısı, HEDEP'in ayağına gitme hazırlığı! Ankara'da ne olacak?
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde cephane sorumlusu etkisiz!
İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...
Siyonist İsrail'den soykırıma çifte teşekkür! Katil Netanyahu, ABD’nin ‘veto ve mühimmat’ desteğini alkışladı
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
TÜİK Ekim 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik 8,5'e geriledi
Siyonist İsrail'in Nazi Almanya'sından farkı yok! Katlettiler, soydular, numaralarla damgaladılar
Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar
Seçer, ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı
TBMM'de 14 gün sürecek bütçe maratonu bugün başlıyor
Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Yerlikaya'dan 'Çember-8' operasyonu paylaşımı: 4951 firari yakalandı
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Dünya, Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor! 'Adalet bu mu?'
Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı
Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! Anne ve oğlunu arama - kurtarma çalışmalarında zamanla yarış
Meteoroloji açıkladı: 11 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 11 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Dilan Polat’a kötü haber: Savcılık o başvurusu hakkında karar verdi!

Dilan Polat’a kötü haber: Savcılık o başvurusu hakkında karar verdi!

Kızı kendisini videoya kaydedenlere mesaj attı! Şok gerçek ortaya çıktı: Devam edelim mi?

Kızı kendisini videoya kaydedenlere mesaj attı! Şok gerçek ortaya çıktı: Devam edelim mi?

'Canavarın' en net fotoğrafı! 150 milyon yıllık üçüncü göz ortaya çıktı

'Canavarın' en net fotoğrafı! 150 milyon yıllık üçüncü göz ortaya çıktı

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!