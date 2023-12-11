13 yaşındaki kız nişanlanmıştı! Bakanlık harekete geçti: Devlet korumasına alındı

Konya'da 13 yaşındaki C.S.'nin kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırıldığı ortaya çıktı. O anın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Tepki çeken olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü düğmeye bastı. 13 yaşındaki kız devlet korumasına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.



7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.



Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.



DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucu C.S., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi.



BABANIN İFADESİ ALINDI



C.S.'nin ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını, nişanlısını da sevdiğini söylediği, baba Osman S.'nin ise bir kızının 16 yaşında iken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söylediği öğrenildi.