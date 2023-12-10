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Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Türkiye'de yüzlerce mağazası bulunan giyim mağazası Zara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni koleksiyona dair, Gazze'deki kefenlere sarılmış Filistinlileri anımsatan fotoğraflar sosyal medyada infiale yol açtı.

Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Ekleme: 10.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası Zara, yeni koleksiyonlarına dair sosyal medya hesaplarından akıllara zarar görseller paylaştı.

Gazze'yi anımsatan kareler
Türkiye dahil 93 ülkede 2 bin 200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketinin paylaştığı görseller sosyal medyada infiale yol açtı.

Amerikalı model Kristen McMenamy'nin yer aldığı ve dördüncü Zara Atelier koleksiyonunun tanıtıldığı görsellerin, terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların beyaz kefene sarılmış cesetlerinin fotoğrafları ile olan benzerliği dikkat çekti.

Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Tepkiler üzerine sildiler
Skandal görsellerin paylaşımının ardında tepkiler çığ gibi büyüdü ve sosyal medyada "Zara'yı boykot etme" çağrıları yapıldı. Şirket gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

İsrail binlerce masumu katletti
Katil terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli şehit oldu.
Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.
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