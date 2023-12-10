Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası Zara, yeni koleksiyonlarına dair sosyal medya hesaplarından akıllara zarar görseller paylaştı.Türkiye dahil 93 ülkede 2 bin 200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketinin paylaştığı görseller sosyal medyada infiale yol açtı.Amerikalı model Kristen McMenamy'nin yer aldığı ve dördüncü Zara Atelier koleksiyonunun tanıtıldığı görsellerin, terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların beyaz kefene sarılmış cesetlerinin fotoğrafları ile olan benzerliği dikkat çekti.Skandal görsellerin paylaşımının ardında tepkiler çığ gibi büyüdü ve sosyal medyada "Zara'yı boykot etme" çağrıları yapıldı. Şirket gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.Katil terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli şehit oldu.Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.