TikTok paylaşımı olay oldu! Konya'da 13 yaşındaki kız nişanlandı: İnceleme başlatıldı

Beyşehir ilçesinde 8. sınıf öğrencisi kız kendisinden 15 yaş büyük biriyle nişanlandı. Merasimden videolar TikTok'ta paylaşılınca tepkiler de kaçınılmaz oldu. Bunun üzerine jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçirdi.

Son günlerde her yaş grubu tarafından sıkça kullanılan TikTok uygulamasında skandalların sonu gelmiyor.Müstehcen yayınların yanı sıra, nişan ve düğün merasimlerine ait görüntüler de paylaşılarak gündem oluyor.Bunlardan biri ise ekipleri harekete geçirdi.Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaydedilen videoda, eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.Olay gündem olunca Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.