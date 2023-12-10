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Beyaz Gazete
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Gözler 11 Aralık'ta! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki rakamlar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantıyı yarın gerçekleştirecek.

Gözler 11 Aralık'ta! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki rakamlar...
Ekleme: 10.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 10.12.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Gözler 11 Aralık'ta! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki rakamlar...
2023 yılının sonuna yaklaşılırken, önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret zammı.

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren zam için, beklenen gün geldi.

Yeni ücretin belirlenmesi için yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

Aralık ayı boyunca devam edecek olan görüşmelerde, enflasyon, genel ücretler seviyesi göz önünde bulundurulacak.

Tek zam olacak

Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılarak ücret net 11 bin 402 TL olarak belirlendi.

Kulis bilgilerine göre asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40 seviyelerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına göre 2024’te tek zam yapılacak.

Belirlenecek ücrette yüzde 40’lık orana refah payının de eklenmesi bekleniyor.

Partilerden gelen öneriler

Öte yandan siyasi partiler de asgari ücret için önerilerini tek tek açıklıyor.

Buna göre;

İyi Parti'nin asgari ücret için önerisi 17 bin TL.

Yılda 2 kez zamdan yana olan Meral Akşener, bu ücretin temmuz ayında ise 20 bin 500 TL'ye çıkarılması gerektiğini belirtti.

CHP'nin önerisi 22 bin TL.

HEDEP 25 bin.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önerisi 17 bin lira.

DİSK'in beklentisi ise 30 bin lira.

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak,
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