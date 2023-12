Dünya, Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor! 'Adalet bu mu?'

Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda sarf ettiği "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor" sözlerini konuşuyor. İngiliz The Guardian 'Adalet bu mu?' sözlerine dikkat çekerken Erdoğan'ın reform çağrısını duyurdular.İsrail, Gazze halkının suyunu, gıdasını, elektriğini ve iletişimini keserek milyonlarca insanı açlığa ve ölüme mahkum etmiştir. Bugün Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gazeteciler değil aynı zamanda insanlığa dair tüm değerler de yok edilmektedir. Maalesef bu vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri ihlallerin önüne geçecek hiçbir somut adım atmıyor. Biz ne dedik? Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın ret oyuyla ateşkes reddedildi. Tek başına böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika, İsrail'in yanında, parasıyla bütün silah, mühimmatıyla yer alıyor. Ey Amerika, bunun hesabını nasıl vereceksin? İsrail'in yanında yer alan Aylan bebeklerinin karşısında yer alanlara diyoruz ki biz de sizin karşınızdayız.Ülkemizdeki Gezi olaylarında ve Ukrayna'nın işgalinde olay yerlerine kamp kurup saatlerce canlı yayın yapan BBC'den CNN'ine, anlı şanlı basın organlarının en büyük icraatları faillerini gizleyip, zulmü gözlerden kaçırmaktan ibarettir. Gazze'de görevli AA kameramanı şehit düştü. Hani ne oldu? Siz basın özgürlüğünden yanaydınız. 70'i aşkın basın mensubu Gazze'de ne yazık ki ebediyete yürüdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ise zaten bir umudumuz, beklentimiz kalmadı. Görevi küresel barışı ve istikrarı korumak olan güvenlik konseyi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü. 'Çatışmalar bir an önce dursun' diyen 121 ülkenin iradesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çabaları ve geçici üyelerin samimi gayretleri güvenlik konseyinin daimi üyelerini harekete geçirmeye yetmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, reforme edilmesi olmazsa olmaz şarttır şart.Bu Birleşmiş Milletlerle, bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'yle insanlığın bir yere varması mümkün değil. Gazze'deki zulümlerle birlikte Birleşmiş Milletler'in bu aciz ve işlevsiz yapısının, tüm dünyada sorgulanacağına inanıyoruz. Gazze'den sonra hiçbir şey, eski tas eski hamam devam edemez. İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan zulmün, hoyratlığın, barbarlığın hesabı, insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde de mutlaka sorulmalıdır. Gazze kasapları, uluslararası mahkemelerde, insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Allah'ın izniyle elinde sonunda vereceklerdir. Biz bu meselenin takipçisi olacağız. Bunu da Gazzeli masumlarla birlikte tüm insanlık adına yapacağız. Bir daha benzer dramlar yaşanmasın diye, anne babalar çocukların parçalarını toplamasın diye, zulüm zalimin yanına kar kalmasın diye, dünyanın dört bir yanındaki masumlar geleceklerine güvenle bakabilsin diye mücadelemizi cesaretle sürdüreceğiz. Gazzeli çocuklar için gözyaşlarıyla, ciğerparelerine sarılan o Gazzeli anneler, babalar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Rabbim Gazzeli kardeşlerimize sabır versin.Filistin'in yanında olurken elbette gönül coğrafyamızdaki diğer kardeşlerimizi de ihmal etmiyoruz, etmeyeceğiz.Bu sözler dünyada gündem oldu.İngiliz The Guardian "Adalet bu mu? Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesinin ardından BM'ye revizyon çağrısında bulundu." başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.Başkan Erdoğan'ın BMGK'yı kınadığını belirten gazete, Güvenlik Konseyi'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruduğunu söylediğini belirtti.Reuters, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması çağrısında bulunduğunu yazdı. ABD'nin Gazze'de ateşkesi tek başına veto edebilmesini kınadığını belirtti.Al Arabiya," Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımlayarak kınadı" ifadelerini kullandı.İsrail merkezli Ynet 'Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerekiyor' başlığını attı.Alman Tagesspiegel, "Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil": sözlerini manşetine taşıyarak Başkan Erdoğan'ın ABD'nin tek başına veto yetkisinin olmasını kınadığını belirtti.Fox News, Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ne 'İsrail Koruma Konseyi' diyerek eleştirdiğini belirtirken Batı'nın Gazze yaklaşımını 'Barbarlık' ve İslamofobi olarak değerlendirdiğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın BMGK'yı sert bir dille eleştirdiği ve reform istediği belirtildi.Yunan Kathimerini "Erdoğan Ateşkes talebi yalnızca ABD'nin vetosu ile reddedildi. Bu adalet mi?" diye sordu" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın BM'nin reforme edilmesi çağrısına dikkat çekti.