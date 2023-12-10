  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi

Türkiye'de hayata geçirilen dev projeler uluslarası alanda dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünya çapında 'Yılın Projesi' seçildiğini duyurdu. Köprü, mühendislik dünyasının referans yayını ENR Dergisi tarafından iki farklı ödüle layık görüldü.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Ekleme: 10.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, dünyanın en iyi mühendislik projelerinin değerlendirildiği, ENR (Engineering News-Record) Dergisi jürisi tarafından yapılan genel değerlendirme sonucu, 'ENR Project of The Year/Yılın Projesi' ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

KÖPRÜ VE TÜNEL KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri olarak kabul edilen ABD merkezli ENR (Engineering News Record) dergisi jürisinin 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği genel değerlendirme sonucunda 31 kategorinin kazananı arasından 'ENR Project of The Year / Yılın Projesi' ödülüne layık görüldüğü söyledi.

Bakan Uraloğlu, jüri üyelerinin projeler üzerinde yaptığı değerlendirmede; tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydaların yanı sıra kalite, yenilikçilik ve güvenliğe olan bağlılıklarını inceleyerek değerlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, ENR tarafından Ekim ayında da dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği 'Global Best Projects/Dünyanın En iyi Projeleri' yarışmasında da köprü ve tünel kategorisinde birincilik ödülünü kazandığını, 2023 yılı Mayıs ayında çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra döngüsel ekonomiye katkıları nedeni ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

ÜLKE OLARAK BİZİ GURURLANDIRMAKTADIR

Farklı kategorilerde dünyanın 23 farklı ülkesinden toplam 31 projeyi, geliştirdikleri inovasyon ve gösterdikleri azimle dünyaya örnek göstererek birincilik ödülüne layık görülen projeler içerisinde köprü ve tünel kategorisinde ödüle layık görüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü Projesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıldönümünü sembolize eden çok önemli bir projemiz.

2023 metrelik orta açıklığı ile Dünyanın En Uzun Orta Açıklıklı Asma Köprüsü. 770'er metre yan açıklıklar ile köprünün uzunluğu 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metredir.

'ENR Project Of The Year / Yılın Projesi' ödülleri 19 Aralık'ta online platformda yapılacak ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek. Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır" dedi.

24 ULUSAL VE ULUSLARARASI SAYGIN ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

'ENR Project of The Year / Yılın Projesi' ödülü ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu sene ENR'den iki farklı ödül kazandığını da anımsatan Bakan Uraloğlu, toplam da 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi olduğunu vurguladı.

Bu arada 1915 Çanakkale Köprüsü, 2021 yılında inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğraf karesi derginin kapağına taşınmıştı.
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Dünya, Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor! 'Adalet bu mu?'
Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı
Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! Anne ve oğlunu arama - kurtarma çalışmalarında zamanla yarış
HEDEP'ten CHP'ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar
Gözler 11 Aralık'ta! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki rakamlar...
Başkan Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Gazze katliamında geri sayım! ABD İsrail’e süre verdi: Bu işi artık tamamlayın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı
Temel öncelik enflasyonla mücadele! Bakan Şimşek tarih verdi: Olumlu yansımaları makro göstergelerde görülmeye başlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır
Meral Akşener’den koalisyon itirafı: Şimdiki aklım olsaydı…
Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
Siyonist İsrail kana doymadı
Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?