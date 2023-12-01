WhatsApp'a yeni özellik: Sohbet kilitleme dönemi başlıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde masaüstü uygulaması için birkaç yeni özellik yayınlamayı planlıyor.3 yıl önce WhatsApp'ın mobil sürümüne uygulama kilidi özelliği gelmişti. Bu sayede kullanıcılar, uygulamayı kilitleyerek başkalarının mesajlara girmesini engelleyebiliyordu.'Kilitli Sohbetler' özelliğiyle birlikte kullanıcılar, istedikleri sohbeti kilitleyebilecek ve yalnızca doğru parola girildiğinde sohbete erişim mümkün olacak.Meta tarafından sağlanan bu özellikte; gizli kodu harfler, sayılar, özel karakterler ve hatta emoji kullanarak belirleyebileceksiniz. Bu özellik, telefonunuza gizlice bakılması durumunda insanların ilk etapta kilitli bir sohbet klasörünüz olduğunu bilmelerini ve sohbetlerinizi okumalarını engelleyecek.WhatsApp ayrıca kilitli sohbetlerinizin istediğiniz zaman sohbet listenizde görünmesini seçebileceğinizi de belirtiyor. Meta, bugünden itibaren söz konusu özelliği kısıtlı bir kullanıcı grubuna sunmaya başladı. Yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm dünyada yayınlanması bekleniyor.