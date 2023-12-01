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Tesla Cybertruck'ın fiyatı açıklandı: Yüzde 50 daha pahalı

Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck'ın merak edilen fiyatı açıklandı. Tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından satışına başlanacak elektrikli araç, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 2019'da bildirdiği fiyat seviyesinden yüzde 50 daha pahalı bir başlangıç fiyatına sahip. Elektrikli pick-up modelin spor otomobillerden daha hızlı olduğunu vurgulayan Musk, aracın Teksas'taki tanıtımında, Porsche 911 taşıyan bir Cybertruck ile başka bir Porsche 911'in drag yarışının videosunu katılımcılara izletti.

Ekleme: 1.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 1.12.2023 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Tesla Cybertruck'ın fiyatı açıklandı: Yüzde 50 daha pahalıTesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck satışa sunuldu. Tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından fiyatı resmi olarak açıklanan aracın başlangıç fiyatı tahminleri aşarak 60 bin 990 dolar oldu.

Cybertruck'ı ilk kez 2019'da tanıtan şirketin CEO'su Elon Musk, o dönem aracın fiyatının 40 bin dolar seviyesinde olacağını belirtmişti.

197 yapımı James Bond filmi 'The Spy Who Loved Me'deki denizaltından esinlenerek otomobilin geliştirdiklerini açıklayan Musk, aracın gövdesinin paslanmaz çelikten imal edildiğini bildirdi.

Cybertruck'ın fiyatı tercih edilen motor ve donanım özelliğine göre 99 bin 990 dolara kadar çıkıyor.

Tesla Cybertruck'ın fiyatı açıklandı: Yüzde 50 daha pahalı

911 ile yarıştırdı
Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli pick-up modelin spor otomobillerden daha hızlı olduğunu vurgulayarak, 'Sonunda gelecek gelecek gibi görünmeye başladı' dedi. Musk, aracın Teksas'taki tanıtımında, Porsche 911 taşıyan bir Cybertruck ile başka bir Porsche 911'in drag yarışının videosunu katılımcılara izletti.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Cybertruck'ın en güçlü versiyonu 2024'te satışta olacak. Aynı dönemde aracın dört tekerlekten çekişe sahip daha az güçlü versiyonu da müşteriler ile buluşacak. Aracın giriş versiyonu olan arkadan itişli versiyon ise 2025'te teslim edilmeye başlanacak.

Kırılmaz denilen camlar kırıldı
Camları darbelere dayanıklı olarak lanse edilen Cybertruck, 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşların camlarını kırması ile gündeme gelmişti.

Bu olay sonrası üretim tarihi sürekli ertelenen Cybertruck'ın, son olarak 2022'de piyasaya çıkacağı açıklanmış, fakat açıklanan tarihe az bir süre kala bu sefer de üretimin 2023'ün ilk çeyreğine ertelendiği duyurulmuştu.

O dönemde yapılan açıklamalarda, Cybertruck'ın, Ford, General Motors ve Rivian gibi elektrikli pick-up geliştiren üreticileri ve start-upların karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için üretiminin ertelendiği belirtilmişti.

Cybertruck'ın tanıtıldığı 2019 yılında henüz yollarda hiç bir elektrikli pick-up model olmasa da, Tesla'nın rakipleri bu konuda ellerini çabuk tuttular.

Cybertruck, rakiplerinden farklı tasarımı ile dikkat çekerken, ABD'de satılan diğer elektrikli pick-up modeller arasında başlangıç fiyatı görece ucuz kalıyor.

Tesla Cybertruck'ın fiyatı açıklandı: Yüzde 50 daha pahalı
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