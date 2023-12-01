Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Tuncer Bakırhan Hakkari'de cuma saatinde yaptığı mitingde bir skandala imza attı. "Hakkarililer dağılmayın" diyen Tuncer Bakırhan gülerek "Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim" diyerek hem namaza gidenlerle dalga geçti hem de dini bilgisinin olmadığını gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Tuncer Bakırhan Hakkari'de büyük bir skandala imza attı.Cuma saatinde yaptığı mitingde hem namaz kılanlarla dalga geçti hem de dini bilgisinin olmadığını gösterdi.Cuma namazı sebebebiyle hareketlilik olunca 'Hakkarililer dağılmayın' diyen Tuncer Bakırhan bir de gülerek, 'Sevgili Hakkarililer dağılmayın. Bi' sigara içelim zaman geçsin. Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim' skandal ifadeler kullandı.HDP'li Tuncer Bakırhan'ın kazası olmayan cuma namazı için 'Kazasını kılarız' demesi akıllara eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş'i getirdi.Güne 2011 yılında partisinin aday tanıtım toplantısının Cuma namazı saatine denk getirilmesine yönelik eleştirilere 'Böyle bir sıkıntıları varsa kaza etsinler' diye karşılık vermişti.Öte yandan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakın temaslara başladı. HDP'li Pervin Buldan ile Kadıköy'de opera dinlemeye giden Özgür Özel Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öperek skandala imza attı. Özel skandalı ise 'Onurumdur gururumdur' diyerek savundu. Terörle bağlantılı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkarak HDP'ye mavi boncuk dağıtan Özel 'Açık ittifak yaparız' diyerek tabanını da ısıtmaya çalışıyor.