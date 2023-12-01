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Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Tuncer Bakırhan Hakkari'de cuma saatinde yaptığı mitingde bir skandala imza attı. "Hakkarililer dağılmayın" diyen Tuncer Bakırhan gülerek "Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim" diyerek hem namaza gidenlerle dalga geçti hem de dini bilgisinin olmadığını gösterdi.

Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız
Ekleme: 1.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 1.12.2023 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Tuncer Bakırhan Hakkari'de büyük bir skandala imza attı.

Cuma saatinde yaptığı mitingde hem namaz kılanlarla dalga geçti hem de dini bilgisinin olmadığını gösterdi.

'CUMANIN KAZASINI KILARIZ'
Cuma namazı sebebebiyle hareketlilik olunca 'Hakkarililer dağılmayın' diyen Tuncer Bakırhan bir de gülerek, 'Sevgili Hakkarililer dağılmayın. Bi' sigara içelim zaman geçsin. Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim' skandal ifadeler kullandı.

Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız

CHP'Lİ HURŞİT GÜNEŞ'İ AKILLARA GETİRDİ
HDP'li Tuncer Bakırhan'ın kazası olmayan cuma namazı için 'Kazasını kılarız' demesi akıllara eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş'i getirdi.

Güne 2011 yılında partisinin aday tanıtım toplantısının Cuma namazı saatine denk getirilmesine yönelik eleştirilere 'Böyle bir sıkıntıları varsa kaza etsinler' diye karşılık vermişti.

Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız

CHP YİNE HDP İLE İTTİFAK PEŞİNDE
Öte yandan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakın temaslara başladı. HDP'li Pervin Buldan ile Kadıköy'de opera dinlemeye giden Özgür Özel Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öperek skandala imza attı. Özel skandalı ise 'Onurumdur gururumdur' diyerek savundu. Terörle bağlantılı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkarak HDP'ye mavi boncuk dağıtan Özel 'Açık ittifak yaparız' diyerek tabanını da ısıtmaya çalışıyor.
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