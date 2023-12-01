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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur

BM İklim Zirvesi'de açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Ekleme: 1.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 1.12.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve toplantımızın hayırlara vesile olmasının diliyorum. Samimi misafir perverlikleri için Emirlik makamlarına teşekkür ediyorum.

Dünyamız korona virüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından şimdide Gazze’deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Türkiye tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet için çalışmıştır.

İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde birin altında olmasında rağmen çok önemli adımlar atıyoruz.

2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi ön görüyoruz.2030 senensinin kadar emisyon azaltımı hedefimizi 2 katına çıkardık.

Bu kapsamda yıl sonu itibariyle ise 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azatlımı bekliyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55’e yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5., dünyada ise 12. sırada yer alıyoruz.

"İsrail'den hukuk önünde hesap sorulmalı"
Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur. 16 bin masum Filistinlilerin hayatını kaybetmesi meşru gösterilemez. İnsanlık suçu savaş suçudur. Bu suçu işleyenlerden hukuk önünde hesap sorulmalıdır. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının hedefini gördük. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür.
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