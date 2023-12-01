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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan, ilk olarak İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'u kabul etti.

Ekleme: 1.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 1.12.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapılacağı Expo City Dubai'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Liderler, aile fotoğrafının ardından açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
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