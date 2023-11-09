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MHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi belli oldu

Partilerde yerel seçim hazırlıkları sürüyor. MHP, yerel seçim için aday başvurularını 13 Kasım-15 Aralık tarihlerinde alacak.

Ekleme: 9.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 9.11.2023 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
MHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi belli oldu
Türkiye, 31 Mart 2024'teki seçimlere doğru gidiyor...

Partilerde ise seçimlere kısa bir süre kalmışken hummalı bir çalışma var.

MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık kapsamında '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarına devam ederken bir yandan da seçim takvimine ilişkin çalışma yürütüyor.

Teşkilatlara genelge gönderildi

MHP'de seçim takviminin nasıl işleyeceğine ilişkin genelge, teşkilatlara gönderildi.

Başvurular 13 Kasım'da başlıyor

Partinin seçim takvimine göre, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak.

Belediye başkan aday adaylarının bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapılabilecek.
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