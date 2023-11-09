ABB'yi borç batağına soktu, tek bir çivi bile çakmadı! Mansur Yavaş, Ankara'yı yok pahasına sattı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk dönemlerde sözde şeffaflık ilkesi ile Ankara'yı yönetiyorum algısı oluşturmak için yaptığı toplantılarda Ankara'nın parsel parsel satıldığını iddia etmişti. Yavaş göreve geldiği günden beri 81 tane belediyeye ait taşınmazı 7 milyar 598 milyon 778 bin 764 TL gibi bir rakama sattı. Bununla da yetinmeyen Yavaş şimdi de Çankaya Mamak Gölbaşı Çubuk, Etimesgut'ta ABB'ye ait mağaza, mesken, akaryakıt istasyon alanı, sağlık tesis alanı, özel proje alanı gibi toplamda 29 taşınmazın apar topar elden çıkarılması için talimat verdiği ortaya çıktı.

Ankara'ya tek bir çivi çakmadan ABB'yi borç batağına sokan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşa hizmet edecek parayı bulamazken yaklaşan seçimlerden dolayı boşalttığı ABB kasasını tekrar doldurmak için ABB'ye ait taşınmazları satmaya başladı.Yerel seçimler öncesinde Ankaralılara şeffaflık ve hizmet etme sözü veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günlerde gerçekleştirdiği toplantılarda hep kendisinden önceki dönemi eleştirerek Ankara'nın parsel parsel satıldığını iddia ediyordu.Belediyenin de borç batağında olduğunu dile getiren Yavaş, tasarruf politikası uygulayıp ABB'nin borçlarını bitireceğini söylemişti.Yetim hakkı ve kul hakkını gözeteceğini üstüne basa basa vurgulayan Yavaş 4 buçuk yıllık görev süresinin sonuna doğru yaklaşırken gelinen noktada ne verdiği sözleri tuttu ne de söylediklerini gerçekleştirdi.Ankara'nın ve Ankaralıların hayrına tek bir yatırım yapmayan, tek bir çivi çakmayan Yavaş'ın üstüne bir de ABB'ye ait olan ne varsa sattığı ortaya çıktı.İhalelerde yaptığı usulsüzlüklerle gündemden düşmeyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB'yi kamu zararına sokarken Ankaralıların parasını hiç ediyor. Yavaş söz konusu zararı kapatmak için daha önce belediyeye ait 81 tane taşınması 7 milyar 598 milyon 778 bin 764 TL gibi komik bir rakama satmıştı.Yerel seçimlere az bir zaman kala sıkışan Yavaş'ın şimdi de ABB'ye ait Çankaya Mamak Gölbaşı Çubuk, Etimesgut'ta bulunan 29 taşınmazı satılığa çıkardığı ortaya çıktı.Yavaş'ın satılığa çıkardığı taşınmaz içinde mağaza, mesken, akaryakıt istasyon alanı, sağlık tesis alanı, özel proje alanı gibi işletildiği taktirde büyük karlar elde edilebilecek yerler bulunuyor.