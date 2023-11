8 Kasım MasterChef eleme adayları: Şampiyonluk adayları potada!

MasterChef All Star’da kırmızı ve mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynadı. Kaybeden takımdan iki yarışmacı daha potaya gitti. İşte 8 Kasım MasterChef eleme adayları…

MasterChef All Star yarışmasının heyecanı her hafta artarak devam ediyor.Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda nefes kesen bir mücadele gerçekleşti. Ateş ve Buz konseptinde hazırlanan lezzetli tabaklar jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Değerlendirme sonrasında açık ara farkla kazanan Hasan kaptanlığında mavi takım oldu.Kırmızı takım ise kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.Bu zorlu mücadele sonucunda haftanın 3. ve 4. eleme adayları da belli oldu. Eleme potasına giren yarışmacılar izleyicileri şoke etti.MasterChef All Star'da dün akşam kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, Alican'ı eleme potasına gönderdi.Ardından yapılan oylama sonucunda şampiyonluk adayı olarak gösterilen Cemre, ikinci eleme adayı seçildi.