İnsanlıktan çıktılar! İşte soykırımın bilançosu: Keskin nişancılar çatılardan Filistinlileri katlediyor

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyor. Hamas bahanesiyle bebekleri katlediyorlar.Ancak aynı İsrail 30 gündür sadece Gazze'de değil Kudüs ve Batı Şeria'da da Filistinlileri ya öldürüyor ya da hapse atıyor. Aynı işgal güçlerinin El Halil kentinde uyguladığı apartheid rejimi, Al Jazeera kanalı tarafından ortaya çıkarıldı.Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı kişilerin sayısı iki kattan fazla artış gösterdi.İsrail askerleri, Ramallah kentinde, 'Filistinli cesur kız' Ahid Temimi'yi (23) de gözaltına aldı.İşgalci İsrail ordusu dün ayrıca Gazze'nin kuzeyindekilerin yine güneye gitmesi gerektiğini açıkladı. Koridor açılacağı ileri sürüldü. Ancak güneye geçmek isteyen Filistinlilerin İsrail askerlerince tutuklandığı ortaya çıktı.Al Jazeera kanalındaki haber ise El Halil'in H2 bölgesinde ablukada yaşayan 35 bin Filistinlinin 7 Ekim'den beri ev hapsinde tutulduğunu ortaya çıkardı.Habere göre bölgedeki 700 Yahudi yerleşimci, İsrail gözetiminde hayatlarına normal şekilde devam ediyor.Silahlandırılan ve askeri kamuflaj giydirilen yerleşimciler, Filistinlilerin evlerini basıyor, istediklerini gözaltına alıyor hatta dilediklerini vuruyorlar.Gündüz saatlerinde İsrail askerleri, geceleri ise çatılarda Yahudi yerleşimciler nöbet tutuyor.Çatılardaki Yahudi yerleşimci keskin nişancılar, evinden çıkan Filistinlileri vuruyor, hatta pencerelerden bile ateş ettikleri oluyor.7 Ekim'den sonraki ilk dört gün El Halil'deki Filistinlilerin evlerinden çıkmasına hiç izin verilmedi.Şimdilerde ise sadece pazar, salı ve perşembe günleri belirli saatlerde ve ancak İsrail güvenlik birimlerinin sıkı kontrolünden geçerek evlerinden çıkabiliyorlar.Temel ihtiyaçlarını alamadıkları, hastalarını tedavi ettiremedikleri ve hamileleri bile hastaneye götüremedikleri anlar oluyor.Ekonomik olarak da boğulan El Halil halkı, kendi aralarında kurdukları dayanışma ile hayatta kalıyor.Komşular gizli gizli yiyecek, içecek ya da ilaçlarını paylaşıyorlar.Al Jazeera'ya konuşan bir bölge sakini 'Sanki bir hapishanedeyiz' diyerek tam tecrit altında yaşadıklarını dile getirdi.İnternet ortamında konuşan İsraillilerin birbirlerine 'Evinden çıkan Filistinliyi anında vurun' dedikleri saptandı.Şu an bölgede zeytin hasadı olduğuna dikkat çeken El Halil halkı, ürünlerini de toplayamadıklarını belirtti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kutsal metinlerine dayanarak katliam çağrıları yaparken ülkenin nerdeyse her kademesinden çok sayıda kişiden de bu soykırıma destek geliyor.İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi.İsrailli milletvekili Galit Distel Atbaryan,'Gazze'nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini' dile getirdi.İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski müdür yardımcısı Ram Ben Barak, 2.5 milyon Gazzeliyi dünyanın her yerine dağıtmayı önerdi.'Gazze'nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini' dile getirdi.İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski müdür yardımcısı Ram Ben Barak, 2.5 milyon Gazzeliyi dünyanın her yerine dağıtmayı önerdi.Şifa Hastanesi'nin 'Filistinli silahlı grupların' üssü olduğunu iddia etti. Bombalanmasını isteyerek katliam çağrısı yapan bir bildiri yayımladı.İsrail'deki 43 haham, Başbakan Netanyahu'ya, Şifa Hastanesi'nin vurulmasında bir beis olmadığını belirterek fetva yayınladı.İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da 'Filistinlilerden arındırılmış' Yahudi bölgeleri kurulmasını istedi.Dünyanın dört bir yanında milyonların Filistin'e desteği artarak büyüyor. ABD'den Almanya'ya, Fransa'dan Endonezya'ya ya da Japonya'dan Norveç'e kadar birçok ülkede vicdanların ortak sesi 'Gazze'ye destek' oldu.Batılı siyasiler ise İsrail'e desteklerine devam ediyor. Filistin'e destek gösterilerine her türlü baskıyı yapan Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz'un dün söylediği sözler 'Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir' ifadesi Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.