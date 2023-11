Bakan Bolat açıkladı! Kuveyt ile ticaretimizi arttıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımıyla düzenlenen 'Kuveyt Genel Ticaret Heyeti Programı' kapsamında Kuveyt'e ziyarette bulundu.Bakan Bolat, program kapsamında Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban ile bir araya geldi. Bakan Bolat, 150 kişilik bir resmi heyet ile Kuveyt'e geldiklerini belirtti. Bolat, ziyaret kapsamında Kuveytli iş insanları ile toplantılar gerçekleştirileceğini ifade ederek, 'Burada Türk iş dünyasının yaptığı eserleri de havalimanı terminalini de göreceğiz, ziyaret edeceğiz. Dolu dolu bir program ile Türkiye-Kuveyt ilişkilerine ivme kazandırarak Ankara'ya döneceğiz. Gazze topraklarında sivil yerleşim yerlerini ve masum insanları acımasızca hedef alan ve onların ölümüne yol açan İsrail yönetimini şiddetle kınıyoruz. İslam dünyası olarak hepimizin bu akan kanın durdurulması ve ateşkesin sağlanası ve iki devletli çözüme ulaşılması noktasında gayretlerimizin artarak devam etmesini diliyoruz. Kuveyt, Körfez bölgesinde Türkiye ile her zaman dost olmuş, kültürel alanda, ekonomi, alanında mükemmel ilişkilere sahip olduğumuz nadide bir kardeş ülke. Türkiye ile Kuveyt'in dostluğu, kardeşliği çok sağlam ve sarsılmaz bir ittifak ilişkisidir' dedi.Bakan Bolat, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'nin 673 milyon dolar bir ihracatı var. Bu yıl karşılıklı ticarette dünya ekonomisindeki durgunluklarla birlikle bir miktar düşük olmakla birlikte, bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla Türkiye'nin ihracatı 575 milyon dolar ve karşılıklı ticaret 680 milyon dolar seviyesinde. Bunu karşılıklı görüşmelerle, fuarlar ile hızlı şekilde arttıracağız. Kuveyt, Türkiye'den önümüzdeki yıl 18 adet SİHA almak için anlaşma yaptı. Kuveyt'in efsane havalimanı projesini bir Türk inşaat firmamız yapıyor. 427 Kuveytli şirket ülkemizde yatırım yapıyor. 2 milyar dolara yakın yatırımları söz konusu. Bunların da artarak devamını diliyorum. Müteahhitlerimiz 9 milyar doların üzerinde 50 kadar büyük proje gerçekleştirdi. Kuveyt'in istifadesine sundular. Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret açısından ve teknik engellerin kaldırılması açısından ikili görüşmelerde birçok konuyu ele alacağız. Serbest Ticaret Anlaşması noktasında da Körfez İşbirliği Konseyi ile sürdürülen bazı temaslar var, bu noktada da Kuveyt'in desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum' diye konuştu.Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban ise 'Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkiler son yılarda büyük gelişme kaydetti. Yatırım ve ticaret alanında son yıllarda ticaret hacmi arttı. Yatırım alanlarında büyük fırsatlar var, bunu da değerlendirmek gerekiyor. Kuveyt'in özel sektörüne büyük önem vermekteyiz. Kuveyt bildiğiniz gibi bu bölgede ticaret merkezidir. Burada yabancılara verilen teşviklerden yararlanmanızı da arzu ediyorum. Siyasi istikrar dünyada büyük çalkantılar ile devam etmekte. Krizler meydana gelmekte ve bu durum daha da zor hale gelmekte. Ekonominin esnekleştirilmesi ve ekonominin güvenli şekilde sürdürülmesi önemli' dedi.TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise Kuveyt ile ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için her türlü diyaloğa açık olduklarını belirterek, ''Kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde yeni iş birliklerinin temellerini atacağımız için hayli heyecanlıyız. Salondaki atmosfer de bu heyecanı yansıtıyor. En yüksek ihracat yaptığımız sektörler; 87 milyon dolarla hazır giyim, 76 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 55 milyon dolarla da kimyevi maddeler şeklinde sıralanıyor. Ayrıca, ilaç ve kimya, tarım ve hayvancılık, demir-çelik sektörlerinde ciddi bir ihracat potansiyelimiz var. Bugün tekstilden gıdaya, bilişimden halıya, metalden mobilyaya geniş bir yelpazede firmalarımızla buradayız. Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle karşılıklı ticareti geliştirmesini; bölgenin geleceği adına son derece önemsiyoruz. Karşılıklı ticaretin getirdiği bereketi, bolluğu; bu bölgeyle paylaşmak istiyoruz. Çünkü ülkelerimizin refahını artıracak, ticari ilişkilerimizi geliştirecek her fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu düşüncelerle Kuveyt'te bulunuyoruz' diye konuştu.