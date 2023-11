AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş’ın karşısına kimi çıkartırsak çıkaralım açık ara önde kazanır

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan “Sayın Yavaş ‘ben tekrar adayım’ dedi ancak Ankara’da verdiği sözleri tutmadı. Yapması gereken işlerin hiç birini yapmadı. Sosyal medyada, ajanslarda popülist bir siyaset izledi. Genel seçimlerde yaptığı işler halkın güvenini kaybetmesine neden oldu. Yavaş şu anda anketlerde yüzde 48’lere düşmüş durumda. Yavaş’ın güvenoyu öncedeki anketlerde yüzde 50’lerin üzerinde çıkarken şimdi daha düşük çıkıyor. CHP’nin Yavaş’ın adaylığı konusunda resmi bir açıklaması olmadı. Özellikle yeni yönetim Yavaş’ı aday gösterecek mi hep birlikte göreceğiz. Çünkü Yavaş aleni olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyordu.” dedi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Anadolu Yayıncılar Derneği ev sahipliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ankara temsilcileri ile sohbet eden Özcan ayrıca yaklaşan yerel seçimlere ilişkin sorulan soruları da cevapladı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “AK Parti olarak yerel seçimler öncesi saha raporlarımız bilimsel veriler ve anketler eşliğinde belediye başkanlarımızın başarısı ve halkımızın memnuniyetini ölçüyoruz. ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisinin tekrar kazanacağını söyledi. Ancak bizim elimizdeki bilimsel verilerde biz açık ara kazanıyoruz. Sayın Yavaş’ın genel seçimlerde yaptığı mitingler esnasında TCG Anadolu’yu, İHA ve SİHA’ları diline dolamasından dolayı halkımız artık kendisine pek sıcak bakmıyor. Genel seçimlerde yaptığı işler halkın güvenini kaybetmesine neden oldu. Yavaş şu anda anketlerde yüzde 48’lere düşmüş durumda. Yavaş’ın güvenoyu öncedeki anketlerde yüzde 50’lerin üzerinde çıkarken şimdi daha düşük çıkıyor. Sayın Yavaş ‘ben tekrar adayım’ dedi ancak CHP’nin bu konuda resmi bir açıklaması olmadı. Özellikle yeni yönetimin Yavaş’ı aday gösterecek mi hep birlikte göreceğiz. Çünkü Yavaş aleni olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyordu. Ayrıca Sayın Yavaş ne yazık ki Ankara’da verdiği sözleri tutmadı. Yapması gereken işlerin hiç birini yapmadı. Sosyal medyada, ajanslarda popülist bir siyaset izledi.” dedi.“Yavaş’ıın açıklayamadığı birçok konu var” diyen Özcan, “Halk Ekmek’te çıkan bakterili ekmek konusunu mahkemeye vereceklerdi vermediler. Halk Ekmek rüşvet olayına ilişkin hala bir hareket yok. Tatlar için yaptığı açıklamaya karşı bizim yaptığımız açıklamaya cevap veremedi. Bizim sorduğumuz sorulara da sessiz kaldı. Özellikle Tatlar için çektiği krediyi daha düşük faizle yatırmasına ilişkin sorumuza hala cevap verebilmiş değil. Tatlar için Sayın Yavaş’a 472 milyon kredi verdik. Bu kredinin yatır-çek faizinden dolayı Ankaralı 100 milyon zarar ettirildi. Bu işi yapan finans danışmasını şu anda ASKİ Genel Müdürü. Yavaş’ın işi gücü algı. ‘Bizi engelliyorlar, bize yetki vermiyorlar’ demek. Biz Yavaş’a istediğini her zaman verdik. Çünkü buraya yapılan tüm Türkiye’ye yapılıyor. Bakın yine kış geliyor. Önümüzdeki günlerde yine yağışlar başlayacak. Yavaş bütün uyarılarımıza rağmen hala mazgalların üstüne asfalt attırıyor. Bugüne kadar Ankara’da yağıştan bir kişi bile ölmezken şimdi insanlar canından oluyor.” ifadelerini kullandı.“Yavaş ‘benim için yapamadı desin ama çalıyor demesinler’ lafını hatırlatan Özcan, “Yavaş’ın zaten çalmaması asli görevi. Vatandaş sana başkanlık görevini verdiyse hizmet et diye verdi. Ama AK Parti döneminde ABB 30 büyükşehir arasında ilk 10’da iken şimdi 27’nci sıralara geriledi. Kendi tembelliğinin, kendi beceriksizliğini bu lafla ört bas etmeye çalışıyor. ABB’nin 4 buçuk yılına bakıyoruz, diğer belediyeler ile kıyaslıyor durumun vahametini görüyoruz. Biz kendi yaptıkları bütçeyi bile hatalı olduğunu görüp düzelttik. Biz iş dursun diye orada değiliz. Ankaralıya hizmet edilsin diye oradayız. Biz hep hayırda yarışalım istedik ama Sayın Yavaş tam aksini yaptı. Bakın 2 yıl pandemi yaşandı. Sayın Yavaş tek bir çivi çakmadı. Biz boşuna ‘Ankara’nın heba olan yılları’ demiyoruz. TRT’nin önündeki kavşağı bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Denetim raporlarına bakıyoruz kendi meclis üyelerinin bile imzaladığı raporlarda usulsüzlükler havada uçuşuyor. Sadece bir ailenin 12 şirketine 27 ihale vermişler. Hani şeffaflık. Yakın zamanda arsa satışı yaptılar hiç biri canlı yayınlanmadı. Açık ara alacağını söyleyen birine ben Genel seçimlerde yapmaya çalıştıkları algı operasyonunu hatırlatmak istiyorum. ‘Kazandık’ dedikleri seçimi kimin kazandığı ortada. Yaptıkları Türkiye’nin prestijini bile etkileyebilirdi.” şeklinde konuştu.Özcan şöyle devam etti; “Bu şehri CHP zihniyetine bırakmak istemiyoruz. Yaptığımız anketlerde vatandaşlar Ankaralı bir başkan istiyor. Geçen seçimlerde Bakanımız Mehmet Özhaseki’yi aday göstermiştik. Ancak Yavaş’ın algı operasyonu sonucunda sanki Ankara’ya başka şehirden bir belediye başkanı hizmet edemezmiş gibi bir algı oluştu. Şimdi bakıyoruz Yavaş’ın kendisi Ankaralı ama Ankara’ya bir çivi çakmadı. Melih Bey Ankaralı değildi. Tuna bey Ankaralı değildi ama hizmetleri hala dillerde. Bizim birçok başarı hikâyesi olan belediye başkanımız var. Hep dediğimiz gibi ‘belediye işi gönül işidir’. İnşallah il başkanlığım döneminde Ankara’yı tekrar kazanmak istiyorum. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, geri bildirimler doğrultusunda bir aday belirleyeceğiz. Biz hep hizmeti canlı tutmak istiyoruz.”“Yavaş’a karşı biz aday belirlemediğimiz halde anketlerde berabere gidiyoruz.” diye konuşan Özcan, "Ama biz adayımızı belirlediğimiz zaman bu sonuç değişir. Yavaş iyice geriler. Bugün ABB için Yavaş’ın karşısına kim çıkarsa çıksın Yavaş’ın oy oranını aşağı çekecek potansiyeldedir. Bugün aday belirlenmiş olsa yarın çalışma programımız hazır. Ben şunu da iddia ediyorum. Bugün Adnan Beker aday olsun Yavaş anında adaylıktan çekilir. Biz her zaman siyaseti sokakta yapıyoruz. Hiçbir zaman kapalı kapılar ardında siyaset yapmadık. Yavaş hiçbir zaman çözüm üretmedi. Hep kaostan beslendi. O yüzden sorun çözmek yerine problem üretmeyi tercih etti. Ben iddiamı yeniliyorum. Bugün kim aday olursa olsun, parti dışından da biz bir ismi aday belirleyelim o bile Yavaş’ın karşısında büyük bir oy oranıyla kazanacak. Cumhur İttifakımız ile birlikte şimdiye kadar CHP’ye oy vermiş olan Çankaya ve Yenimahalle için de farklı bir çalışma yapacağız. Oralarda güç birliği yapıp inşallah hizmet belediyeciliği ile tanıştıracağız. İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş sebebiyle adaylarımızı açıklamamız biraz gecikti. İnşallah 1 Aralığa kadar adayların isimleri açıklanır.” diye konuştu.