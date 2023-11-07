4. Levent metrosunda intihar girişimi! Seferler iptal
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro seferleri iptal oldu. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.
Yenikapı-Hacıosman Metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle 4. Levent istasyonu işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4. Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4. Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4. Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4. Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.