Kırşehir'de DEAŞ'a operasyon! 5 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, Irak uyruklu A.H., A.A., A.E., A.S.A. ve S.A.'yı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerden A.S.A. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.H., A.A. ve A.E. ise sınır dışı edildi.