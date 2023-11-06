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Kırşehir'de DEAŞ'a operasyon! 5 kişi yakalandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Ekleme: 6.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 6.11.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Kırşehir'de DEAŞ'a operasyon! 5 kişi yakalandıİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, Irak uyruklu A.H., A.A., A.E., A.S.A. ve S.A.'yı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden A.S.A. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.H., A.A. ve A.E. ise sınır dışı edildi.
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