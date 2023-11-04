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İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler

Katil İsrail, Gazze'de 21. Yüzyıl'ın en büyük katliamını yaptı. 29. Gündür devam eden saldırılarda, 10 bine yakın Filistinliyi hayattan kopardı. Son olarak, binlerce Filistinliyi işten çıkardı. Şiddet uygulayıp işkence ettiği işçileri, hukuka aykırı bir şekilde ölüme terk ederek Gazze'ye yolladı. Filistinli yetkililer ise korkunç detayı açıkladı: 5 BİN 850'si mahsur!

İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler
Ekleme: 4.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 4.11.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına aldı. Adeta bir açık hapishaneyi andıran bölgeye, tonlarca bomba attı. Çocukları, bebekleri hayattan kopardı. Gazze'yi ikiye bölmeye çalışan İsrail'in tehditlerine rağmen Gazzeliler geri adım atmadı.

İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler

Saldırılarını artıran, karadan ve havadan yerleşim bölgelerini, hastaneleri hatta ambulansları bile bombalayan İsrail, insanlık zulmünde sınır tanımadı. Son olarak, binlerce Filistinliyi işten çıkardı. Hepsini, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na bıraktı.

İnsan hakları kuruluşları ve Filistinli yetkililer, İsrail yönetiminin daha önce çalışma izni verdiği Gazzeli işçilere yönelik 'toplu cezalandırma' uyguladığını vurguladı. İşçilerin çalışma izinlerinin de İsrail makamları tarafından iptal edildiği açıklandı.

İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler

Tel Aviv yönetimi, 2 Kasım'da, İsrail'de bulunan söz konusu işçilerin Gazze'ye geri gönderileceğini açıkladı. 'İsrail Gazze ile tüm temasını kesiyor' ifadelerini kullanan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi 'İsrail'de Gazze'den Filistinli işçi kalmayacağı ve savaşın başladığı gün İsrail'de bulunan Gazzeli işçilerin Gazze'ye iade edileceği' açıklamasını yaptı.

Filistin İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Şahir Saad, İsrail'de çalışan çok sayıda işçinin kendilerine ulaştığını belirterek, 'Bu işçilerin bir kısmını tutukladılar. Konuştuğumuz işçiler sorguya alındıklarını, Hamas gibi Filistinli direniş gruplarından tanıdıkları olup olmadığı yönünde kendilerine sorular sorulduğunu belirtti' açıklamasını yaptı.

İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bugüne kadar tutuklu kalan bu işçilerden birçoğunun fiziksel şiddet ve çıplak bırakılma gibi uygulamalara maruz kaldığını aktaran Saad, 'İsrail işgal devleti işçi veya sivil ayrım yapmadan cezalandırıyor' ifadelerini kullandı.

İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler

Filistin Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Rami Mehdavi de ulaştıkları Gazzeli işçilerin İsrail güçleri tarafından sorgu, aşağılama, işkence, dayak gibi uygulamalara maruz kaldığını ifade etti. İsrail'de binlerce işçinin tutuklandığının tahmin edildiğini dile getiren Mehdavi, bunun benzerinin Batı Şeria'da da gerçekleştirildiğini ve son olarak El Halil'de onlarca işçinin tutuklandığını belirtti.

İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler

5 BİN 850 GAZZELİ MAHSUR!
Filistin Çalışma Bakanlığı ve Filistin İşçi Sendikaları Birliği ise Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha, Tulkerem ve El Halil gibi farklı kentlerinde geçici olarak, onlara sağlanan tesislerde kalan 5 bin 850 Gazzeli işçi bulunduğunu vurguladı.
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