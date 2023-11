İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!

Gazze'de 29 gündür insanlık kıyımı gerçekleştiren İsrail, saldırılarında tüm sınırları aştı. İlk günden bu yana Hamas'ı bahane ederek sivil yerleşimlere bomba yağdırmaya başlayan İsrail ordusu, son günlerde çoğunlukla hastaneleri ve okulları hedef almaya başladı.Sivil yerleşimleri vurarak aileleri göz kırpmadan katleden İsrail, evsiz kalan ve hastanelere sığınan masum sivilleri hedef aldı. Günlerdir dur durak bilmeden hastane ve okulları bombalayan İsrail, şimdiye dek 4 bine yakın bebek ve çocuğu katletti. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor ve Gazze'de ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen 9 bin 500'e yakın Filistinlinin yüzde 40'tan fazlası çocuk. Uluslararası kuruluşlara göre Gazze'de saatte en az 5 çocuk öldürülüyor.İngiliz Save The Children kuruluşu, Filistin'de son 3 haftada öldürülen çocuk sayısının, dünya genelindeki 2020, 2021 ve 2022'de yaşanan çatışmalarda, bir senede öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu açıkladı.Batı ülkeleri sivil ve çocuk katliamına sessiz kalırken İsrail yanlısı ana akım medya kuruluşları da İsrail'in çocuk katliamlarına kılıf oluşturmak için birbirleriyle yarışıyor. Kullandıkları haber diliyle katliama ortak çıkan Batı medyasında skandallar birbiri ardına geliyor.Son olarak İngiliz The Economist ve BBC, birbiri ardına akılalmaz ifadeler kullanmalarıyla gündeme oturdu. The Economist, geçtiğimiz günlerde yayınladığı skandal analizinde Gazze'de katledilen bebek ve çocukların öldürülmesinin 'normal' olduğunu savunmuştu.'Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk?' başlıklı analizde, Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-24 Ekim tarihleri arasındaki ölü sayılarının 'şişirilmiş olma' ihtimaline yer verildi. The Economist, Rusya Ukrayna savaşıyla Gazze saldırısındaki ölü sayılarının karşılaştırılamasına da yer verdiği haberinde, 'Çok daha büyük iki güç (Ukrayna-Rusya)' ve 'Çok daha uzun dönemde' ifadeleriyle İsrail vahşetini küçümseyen bir dil kullandı.The Economist, Ukrayna'da yaklaşık 9 bin 800 sivil ölümünün 550'den azının çocuk olduğunu söyleyerek bu oranın Gazze'de çok daha yüksek olmasının nedenini ise 'genç nüfus yapısına' bağladı.İsrail'in adını bile geçirmeyerek Filistinli çocukların kendi kendilerine öldüğü algısını yaratan Economist, çocuk katliamına kılıf uydurdu. Doğum oranının yüksek olduğunu, bu nedenle Filistin topraklarının nüfusunun yaklaşık yarısının 20 yaşın altında olduğu söyleyen Economist, doğurganlık oranının 'Irak, Namibya ve Tayland ülkelerin ortalamasından çok daha yüksek olduğu' ifadelerine yer verdi. İsrail'in sivil yerleşimler, hastane ve okulları bomba yağmuruna tuttuğuna değinmeyen The Economist, 'çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var' algısının arkasına sığındı.Öte yandan kullandığı dil nedeniyle sık sık eleştiri alan BBC, çocuk ölümlerini savunan İsrailli eski generalin sözlerine yer verdiği haberde skandal ifadeler kullandı. İsrailli eski bir general olan 62 yaşındaki Noam Tibon'un açıklamalarını manşete taşıyan BBC, 'Gazze acı çekecek. Hiç kimse onların yanında durmayacak. Gazze'de yapmamız gerekenler belli, merhamet etmeyeceğiz' ifadelerini kullanan general için övgü dolu sözler kullandı.Tibon'un 'yaşına göre oldukça dinç ve fit görünümlü' olduğunu söyleyen BBC, katliam güzellemesi yapan generali açık açık övdü.Muhabirin 'Ölen sivillere ne olacak?' sorusuna yanıt veren Tibon'un 'Maalesef bunlar oluyor. Zor bir bölgede yaşıyoruz, hayatta kalmamız gerekiyor. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok' yanıtının ardından Filistinli sivillerin ve çocukların ölmesinin 'Hamas yüzünden' olduğunu savundu.