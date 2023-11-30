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Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener 'oturmam' dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan muhalefet kanadında krizlerin ardı arkası kesilmezken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ittifaktan ayrıldığını açıklamıştı. 2024'teki yerel seçimler için "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız." diyen Akşener, CHP'deki genel başkanlık değişikliğinin ardından 'kumar masası' olarak tanımladığı 6 masaya tekrar yeşil ışık yaktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Meral Akşener, CHP'nin ilettiği yerel seçimde işbirliği teklifinin pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda ele alınacağını söyledi.

Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener 'oturmam' dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti
Ekleme: 30.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener 'oturmam' dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. 'Taciz' ve 'kayıp para' iddiaları İyi Parti'de büyük kaosa neden olurken, Akşener yaşanan bu krizlerin gölgesinde CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

6 Mart'ta, 'kumar masası' diyerek ayrıldığı 6'lı masaya geri dönen Akşener, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından zehir zemberek sözlerle ittifakın sona erdiğini açıklamıştı.

Her fırsatta İyi Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Akşener, partisinin grup toplantısında bu söylemini yeniden gündeme getirdi. Bir kez daha yerel seçimlere ittifaksız gireceklerinin sinyalini veren Akşener, 'İyi Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı. Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener 'oturmam' dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

KRİZLERİN GÖLGESİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Muhalefet kanadındaki bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, kritik bir gelişme yaşandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından akıllara gelen ilk soru 'Akşener artık 'oturmam' dediği masaya tekrar mı oturacak?' oldu.

'KENDİSİNDEN BİR CEVAP ALDIK'

Özgür Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, bu kararın genel idare kurulu tarafından gözden geçirilip geçirilmeyeceğini sorduk. Sayın genel başkanımızdan bir yanıt aldık. Ben sözü kendisine bırakıyorum' dedi.

AKŞENER PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Özgür Özel'in önerisini pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda (GİK) görüşeceklerini söyledi.

Akşener, 'Bizim 81 ilde seçime girme kararımız var. Bu öneriyi pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda görüşeceğiz.' dedi.

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