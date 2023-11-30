Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O borçlara af geliyor! İşte yararlanacak kişiler...

Meclis'e sunulan 80 maddelik yeni torba yasa, milyonlarca insanı ilgilendiren kritik düzenlemeleri içeriyor.Yasanın en dikkat çeken maddelerinden biri ise Genel Sağlık Sigortası prim borçluları ile ilgili.Buna göre torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyorAftan, 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında, ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.GSS primleri asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu yılın sonuna kadar ödenecek prim tutarı aylık 402 lira, yıllık ise 4 bin 802 lira. 2024 yılında asgari ücrete gelecek artış oranında GSS primleri de artacak.Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak.Halihazırda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın yapılacak düzenlemenin ardından yeni yıla GSS prim borcu olmadan gireceği tahmin ediliyor.