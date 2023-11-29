Seçil Erzan'a en çok parayı kaptıran Arda Turan konuştu: Tek üzüldüğüm şey kimsenin arayıp sormaması

Futbol dünyasında yaşanan dolandırıcılık, gündemdeki yerini koruyor.Seçil Erzan, İstanbul'da Denizbank'ın Levent şubesinde müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.Olaya ilişkin mahkemenin görülmesinden sonra davaya ilişkin gerçekler ortaya saçıldı.Neredeyse her gün yeni bir detay gün yüzüne çıkarken, Erzan'ın kurduğu sisteme en çok para kaptıran Arda Turan oldu.Turan, konuyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu.Fon işlerinden anlamadığını belirten Arda Turan, işin içinde güvenilir insanlar olduğu için parayı Erzan'a teslim ettiğini söyledi.Hakkındaki “kara para aklama” iddialarını kesin bir dille yalanlayan Turan, 'Ne kara parası, ben 600 maç oynadım. 100'ün üstünde milli takım forması giydim. Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil.' şeklinde konuştu.'Ben sadece DenizBank ve Şube Müdürü Seçil Erzan'a güvendim.' diyen Turan, 'Parayı da bizzat bankada şube müdürüne teslim ettim. Bana DenizBank'ın güvencesi olduğunu söyledi. Ben fon, eurobond gibi şeylerden anlamam. İşin içinde güvenilir isimlerin olduğunu söyledi. Ben de güvendim.' dedi.Parayı banka içinde elden teslim ettiğini de belirten Turan, 'Kameraları da kapatmış kadın. O nedenle bankanın içinde para verdiğim görüntüler yok.' diye konuştu.'Tek üzüldüğüm şeyse kimsenin arayıp sormaması'Arda Turan, yakın çevresine yaşananlardan sonra sitem etti.Son olarak Turan'ın, 'Tek üzüldüğüm şeyse kimsenin arayıp sormaması, geçmiş olsun dememesi. Bu ülkede başarılı olunca insanların sürekli aşağıya çekmeye çalışması çok üzücü.' diye yakındığı ifade edildi.