Mansur Yavaş Ankara'yı iflas ettirdi... “Şirketleri batırırken trol ordusunu ihya etmiş”

CHP'li Mansur Yavaş'ın liyakatsiz ve iş bilmez kadrolara teslim ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin "batık" durumda oldukları ortaya çıktı.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden beri Ankara'ya elle tutulur tek bir vizyon proje hayata geçiremedi. Ayrıca Yavaş göreve geldiği hazırladığı raporlarda ABB'nin bütçe fazlası verdiğini ve eski yönetimlerden kalan borçların ödendiği ile övünüp vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda billboardlara ve reklam panolarına dev afişler, brandalar gererek övünmüştü. Ancak Sayıştay'ın 2022 yılında hazırladığı raporda durumun tam tersi olduğu ortaya çıktı. Raporları inceleyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 5 yıllık görev süresinin sonuna gelen Yavaş'ın BUGSAŞ'ı batırdığını ortaya çıkardı. ANFA'nın da ticari hayatını sürdüremeyeceği belirtilen Sayıştay raporunu da ayrıca ANFA'nın da bile bile nasıl batırıldığını gözler önüne serdi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sayışta'ın ABB ve ABB'ye bağlı şirketlerine ilişkin hazırladığı raporları değerlendirdi. Özcan söz konusu raporlarda BUGSAŞ'ın, Yavaş tarafından batırıldığını ortaya çıkararak tepki gösterdi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sayın Yavaş göreve gelmeden önce Ankaralılara büyük umutlar, büyük projeler vaat etti. Ancak 5 yılda ne vaat ettiği yapabildi ne de yapılanı koruya bildi. 5 yıllık görev süresinin artık sonuna doğru geliyoruz. Mansur Yavaş imkansızı başarmış. Batmayacak şirketleri tek tek batırmış. Ankara'yı iflas ettirmiş.Yavaş göreve başladığı ilk günden beri eski yönetimlerin yaptıklarını eleştirip Ankaralıların paralarının boşa gittiğini söyleyerek algı oluşturmaya çalıştı. ABB meclis üyeleri tarafından oluşturulan denetim komisyonunda birçok usulsüzlüğü tespit edilen Yavaş şirketlerin denetlenmesini sürekli engelledi. Bu şirketlerin denetlenmesinden neden bu kadar korkuyorsunuz Sayın Yavaş' diye sorduğumuzda ise bize 'Ticari Sır' yanıtını verdi. ABB'nin denetim komisyonundan kaçırılan şirketlerin ne hale geldiği Sayıştay raporlarında ortaya çıktı. Bugün Sayıştay'ın ABB iştiraki olan BUGSAŞ'a ilişkin yazdığı rapor ne yazık ki içler acısı.Hazırlanan rapor gerçekten Sayın Yavaş ve yönetiminin ne kadar liyakatsiz ve iş bilmez olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Raporda BUGSAŞ için 'şirket sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı' ifadelerine yer verilmiş. Yavaş görev süresi boyunca Ankara'ya ve Ankaralılara gözle görülür tek bir vizyon proje yapmamışken BUGSAŞ'ı batırmayı başarmış. Bugün BUGSAŞ'ın kayıtlı ve ödenmiş sermayesi 90 Milyon TL. Ancak Yavaş'ın şirketi sadece 2022 yılında soktuğu zarar 91 Milyon 109 Bin 373 TL. Şirketin toplam zararı ise 293 Milyon 571 Bin 529 TL olarak hesaplanmış. Ankara'ya tek bir çivi çakmadan BUGSAŞ'ı böylesine devasa bir borca sokup batırmayı başarmak gerçekten büyük kabiliyet gerektirir." şeklinde konuştu.Yavaş'ın sadece BUGSAŞ'ı batırmakla yetinmediğini söyleyen Özcan, "Sayın Yavaş belli ki hızını alamamış BUGSAŞ ile birlikte yıllardır Ankara'ya hizmet her türlü hizmeti veren ANFA'yı da batırmış. Sayıştay raporları ANFa için de Ticari hayatını sürdürmesinin imkânsız olduğunu vurgulamış. Yavaş her yıl ANFA'nın zarar etmesini sağlamış. ANFA'nın 2021 yılında 73 Milyon TL zararı olduğu açıklanmıştı. 2022 yılında ise bu rakam artmış. Şu anda ANFA'nın zararı 195 bin 309 TL. Neden zarar ettiğine gelecek olursak ANFA'nın satışlardan kazandığı tutarın satılan malların maliyetini dahi karşılayamaması bile yeterli bir sebep olacaktır. Geçtiğimiz senelerde ABB bütçesini yapamayışlarından anlamalıydık şirketlerin bu hale geleceğini. Yani bir insan, bir yönetici elindeki malı nasıl olur da zararına satmayı becerir. Hani yetim hakkı? Hani Ankaralı'nın hakkını koruyacağını söyleyen Yavaş? Ankaralı'nın hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını böyle mi koruyorsunuz Sayın Yavaş?" diye konuştu.Özcan şöyle devam etti; "Şirketleri batıran Yavaş, trol ordusunu ihya etmeyi başarmış. ABB'nin Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sayıştay raporuna takılmış. Raporda 73 kişinin ağırlıklı olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda çalıştığına değinilmiş. Üstelik halka hizmet etmek için kullanılması gereken paranın bu insanlara aktarıldığı görülüyor. Sayın Yavaş bir yıl içerisinde bu 73 kişiye şirket kasalarından toplamda 10 Milyon 939 Bin 768 TL ödemiş. Bugün PORTAŞ'ın da durumu farksız değil. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasından dolayı, İngiltere hayranlığından dolayı görevini yerine getirmeyen Sayın Yavaş, PORTAŞ'ta yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödenmekten şirketi mali anlamda zor duruma soktu. Ayrıca ABB Denetim Komisyonu raporuna göre ABB ait şirketlerin tamamının 2022 sonu itibariyle vergi ve sigorta prim borçları 1 Milyar TL'ye ulaşmış durumda. Göreve geldiğinde 'Yemedi yedirmedi desinler bu bana yeter' diyen Sayın Yavaş nasıl Kızılay'da başı dik, anlı açık Ankaralıların içinde gezecek, insanların yüzüne nasıl bakacak merak ediyorum. Buradan Ankaralılara bir kez daha çağrıda bulunuyorum. 31 Mart seçimlerine kadar sabredin. İnşallah genel seçimlerde olduğu gibi bu seçimleri de sizlerin oyları ile ezici bir farkla kazanacağız. Ankara'mızı tekrar AK Parti belediyeciliği ile buluşturup hizmet edeceğiz"