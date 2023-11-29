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Lodos tarihi handaki 235 yıllık çınar ağacını devirdi

Bursa’da, 15’inci yüzyılda Osmanlı padişahı 2’nci Beyazıt tarafından yaptırılan Koza Han’ın avlusunda bulunan 250 yıllık tarihi anıt çınar, lodosun etkisiyle devrildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, hanın avlusundaki iş yerlerinde hasar oluştu.

Ekleme: 29.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Lodos tarihi handaki 235 yıllık çınar ağacını devirdi
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 8'inci padişahı 2'nci Bayezid tarafından 1491 yılında Ulu Cami'nin bulunduğu bölgede yaptırılan Koza Han'daki tarihi çınar, gece saatlerinde başlayan, saatteki hızı 95 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle devrildi.

Lodos tarihi handaki 235 yıllık çınar ağacını devirdi

250 yıllık anıt çınar, Koza Han'ın avlusunda bulunan kafelerin üzerine düştü. Esnafın ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İncelemede bulunan ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan lodosun etkisiyle devrilen bir çam ağacı da Koza Han'ın duvarına çarptı. Fırtına sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, çatı uçması, ağaç devrilmesi, çatılardan uçan parçaların otomobillere hasar vermesi gibi binden fazla ihbar yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, Emniyet Müdürlüğü ve ilçe belediyesi ekipleri bu ihbarlardan önem arz eden 600'den fazlasına müdahale etti.

Lodos tarihi handaki 235 yıllık çınar ağacını devirdi

Fırına gün boyu sürecek

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü sabah saatlerinde etkisini azaltan fırtınanın gün boyu devam edip, akşam saat 18.00'den sonra yerini sağanağa bırakacağını açıkladı. Meteoroloji, kentte etkili olacak yağış nedeniyle metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Koza Han'ın avlusunda bulunan diğer anıt ağaçların sağlamlaştırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, 532 yıllık tarihi bulunan Koza Han'ın taç kapısı, TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın logosu olarak kullanılmıştı.
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