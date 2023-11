Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları devam ediyor: 80 yıl boyunca ihtiyaç olmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) Karayolu Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen bakım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, günlük ortalama 240 bin araç ile dünyanın en yoğun trafiğini yaşayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirildiğini söyledi.Bakan Uraloğlu, bakım çalışmaları ile köprünün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağladıklarını belirtti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hayata geçirilen tüm projelerde yapıların güvenliği açısından bakım çalışmalarının aksatılmadan yapıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, 'Maalesef bu tür çalışmalar sırasında işin doğası gereği ekstradan trafik yoğunluğu oluşabiliyor. Ama görüldüğü üzere trafik yoğunluğu açısından vatandaşlarımıza en az sıkıntı oluşturacak şekilde gece çalışması tercih ederek gece saat 00.00 ile sabah 5.30 saatleri arasında sadece bir şerit daraltması yaparak çalışıyoruz.' diye konuştu.Bakan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü halat değişimlerinin doğrudan depreme karşı güçlendirme amacıyla yapılmadığını ancak elbette deprem durumunda da köprünün eskisine göre çok daha güçlü ve dayanaklı olacağını ifade etti. 120 personel ile 2023 yılında başlanan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemini tamamladık diyen Bakan Uraloğlu, 'Kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmalarımızı 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, bakım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu noktasında vatandaşlardan anlayış beklediğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Köprünün bakım ve onarımını bugün yapmazsak her geçen gün, her geçen ay ve her gecikilen senenin bize bedeli çok daha ağır olur. Kalıcı rahatlık için geçici sıkıntıları mutlaka göze almak zorundayız. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın ufak aksamalar için sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz.” şeklinde konuştu.Uraloğlu, İstanbul Boğazı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirilen dev projeleri de hatırlattı.Bakan Uraloğlu, 'Yıllar boyunca İstanbul'un Asya ve Avrupa'daki iki yakasını birleştiren sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var iken, bugün; Avrasya Tüneli ve Marmaray ile İstanbul Boğazı'nın altından hem karayolu hem de demiryolu geçişi tesis ettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Boğazı'nın üstünde üçüncü bir köprü daha inşa ettik. Asya ile Avrupa'yı İstanbul Boğazı noktasında 3 dev projeyle yeniden bağladık. Böylece İstanbul Boğazı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden sağlanan 2 geçiş imkânını 3 yeni projeyle 5'e çıkardık” dedi.Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen dev projelerin İstanbul'un trafik yoğunluğuna etkisini anlattı. Bakan Uraloğlu, “Marmaray'ı her gün ortalama 600 bin yolcu kullanıyor. Avrasya Tüneli'nden günde ortalama 65 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 148 bin araç geçiyor. Bu dev projelerin hayata geçmediğini ve bu geçişlerin sadece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine yöneldiğini, oluşacak trafik yoğunluğunu düşünün. Yani, aslında Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'un tıkanabilecek damarlarını daha tıkanmadan açmış, baypas etmiş olduk.” açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılana kadar FSM Köprüsü'nün yoğun ağır taşıt trafiğine maruz kaldığını ve bu durumun askı halatlarının yorulma ömrünü kısalttığını belirtti. Bakan Uraloğlu, yapılan halat değişimlerinden sonra ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullandığı için önümüzdeki 80 yıl boyunca yeni bir kablo değişimine ihtiyaç kalmayacağı bilgisini paylaştı.Bakan Uraloğlu, İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltan dev projelerin hayata geçirilmesi noktasında karşı çıkanların olduğuna da dikkati çekti. Uraloğlu, 'Bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirisiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında ülkemizin her karış toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz.' diye konuştu.