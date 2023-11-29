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Avrupa Birliği’nden skandal karar! İslamofobi kamu dairelerinde: Başörtüsüne yasak geliyor

Avrupa Birliği’nde İslamofobi tam gaz devam ediyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı, üye ülkelerdeki kamu yetkililerinin çalışanların “İslami” başörtüsü takmasını yasaklayabileceklerine hükmetti.

Ekleme: 29.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Birliği’nden skandal karar! İslamofobi kamu dairelerinde: Başörtüsüne yasak geliyor
Avrupa Birliği'nde başörtüsü düşmanlığı kamu yasağına kadar vardı. Avrupa Birliği Adalet Divanı kamu sektöründe çalışanların başörtüsü takmasının yasaklanabileceğini belirtti.

ADALET DİVANINA TAŞINDI

Belçika'nın doğusundaki Ans belediyesinin bir çalışanına işyerinde İslami başörtüsü takamayacağının söylenmesinin ardından dava Avrupa Birliği Adalet Divanı'na taşındı.

Ans belediyesi çalışanlarının açık bir şekilde dini inanç veya ideolojik fikirlerinin yer aldığı kıyafetler giymemeleri için istihdam şartlarını değiştirdi. Belediye çalışanı kadın ise din özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini söyleyerek hukuki itirazda bulundu.

SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ KARARI

Avrupa Birliği Adalet Divanı "bir kamu idaresinin tamamen tarafsız bir idari ortam oluşturmayı hedefleyen katı tarafsızlık politikasının, meşru bir amaçla nesnel olarak haklı görülebileceğine" hükmetti.

MÜSLÜMANLARDAN TEPKİ

Washington merkezli Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise AB Adalet Divanı'na tepki gösterdi. CAIR'den yapılan yazılı açıklamada AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı kınandı ve "CAIR mahkemenin kararının ABD Uluslararası Dini Özgürlük Yasası'nın (IRFA) dini hakların ihlali tanımına uyduğunu ve bu nedenle ABD hükümetinin güçlü bir şekilde kınanması gerektirdiğini belirtiyor" ifadelerine yer verildi.
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