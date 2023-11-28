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Beyaz Gazete
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Osman Gökçek'ten TBMM'de CHP sıralarına tarihi sözler!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'deki konuşmasında CHP sıralarına sert sözlerle yüklenerek; "Sizin Atatürkçlüğünüz de kartondan" ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek'ten TBMM'de CHP sıralarına tarihi sözler!
Ekleme: 28.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'ten TBMM'de CHP sıralarına tarihi sözler!
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem konularına geçmeden önce söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 
yerel yönetim değerlendirmeleri konusundaki konuşmasında, CHP'li belediyeleri eleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade eden Gökçek; ülke genelinde belediyeler içinde en pahalı su ve en pahalı otobüs biletinin Ankara'da satıldığını söyledi. 

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Osman Gökçek'in CHP'li belediyeleri eleştirmesine karşı çıktı. Bunun üzerine yeniden söz alan Gökçek ise Tanal'a 'Keşke şu sesinizi, seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken de çıkarsaydınız' diyerek karşılık verdi.

Osman Gökçek'ten TBMM'de CHP sıralarına tarihi sözler!

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın da sözlerinin ardından Genel Kurul'da gerginlik havasının oluşması üzerine yeniden kürsüye gelen Osman Gökçek, CHP sıralarına 'tarihi' nitelikte ayar verdi. 

İşte Osman Gökçek'in kürsüdeki o konuşması;

TBMM'DE TARİHİ SÖZLER!

Osman Gökçek'ten TBMM'de CHP sıralarına tarihi sözler!

'Sayın Mahmut Bey konuşmalar yaptılar. Yıl 2016. 17-25 Aralık geçmiş ve Manisa'da FETÖ terör örgütüne bir operasyon yapılmış. Bu yapılan operasyondan sonra şuanki Genel Başkanınız Özgür Özel oraya gitti. Ne dedi? 'Bunlara devlet tarafından FETÖ terör örgütü denilen ama kendisini hizmet hareketi olarak adlandıran bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kınıyorum' dedi. Bunu diyen sizin Genel Başkanınız beyefendi. Bu bir. İkincisi siz Bugün TV'nin, Kanaltürk'ün, Samanyolu TV'nin kapatılmasında kapının önünde avaz avaz bağıran adam değil misiniz? Bunu niye söylemiyorsunuz? Bunları da biraz anlat. Gelelim üçüncü mevzuya. Ben PKK terör örgütünün 6 tane sözde liderinin aleni olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini defalarca kez kürsüden değil TV ekranından söyledim. Niye dava etmediniz beni? Beni niye dava etmediniz? Ne oldu? Mustafa Karasu, Duran Kalkan terörsistleri başları tüm unsurları ile size destek verirken niye sesiniz çıkmıyordu? İşinize gelmiyordu.. Çünkü HDP'lilerden oy alabilmek için orada kulağınızın üstüne yatıyordunuz. Bakın Burcu Hanım 'Atatürkçü' olduğunu söyledi. Ben kendisine bir şey sormak istiyorum. Atatürk'e 'maymun' diyenleri danışman yaptınız mı yapmadınız mı? Yanınızda bulunan HDP'lilerin hiçbiri 10 Kasım'da bir tane paylaşım yapmadı. Hani Ali Erbaş hocayı her gün eleştiriyordunuz. Niye oradakiler için bir kelime etmediniz. Çünkü sizin Atatürkçülüğünüz de kartondan. 
Osman Gökçek'ten TBMM'de CHP sıralarına tarihi sözler!
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