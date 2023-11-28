Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...

Milyonları ilgilendiren tarih için artık son günlere girildi. Ek MTV ve emlak vergisinin ikinci taksidi ödemesi 2 gün içinde sona eriyor.Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor.Vergi ödemeleri için süreç sürüyor. Evi ve otomobili (otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici vs...) olan herkesin ödemesi gereken Emlak Vergisi ve ek MTV ödemelerinin son taksitleri bu ay sonuna kadar yatırılacak.Ek MTV ve emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım.Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait 'gib.gov.tr' internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabilecek.14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.