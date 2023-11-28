Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...
Milyonlarca araç ve ev sahibini ilgilendiren tarih yaklaştı. 6 Şubat depremi sonrası getirilen Ek motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi için son ödeme tarihi 30 Kasım. Ek MTV'yi ödemeyen vatandaşlar arabasının satış işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Öte yandan ek MTV gecikme faiz oranlarının artması da vatandaşların dikkatini çekti. İşte yeni oranlar ve tüm detaylar...
Milyonları ilgilendiren tarih için artık son günlere girildi. Ek MTV ve emlak vergisinin ikinci taksidi ödemesi 2 gün içinde sona eriyor.
ÖDEMEYENE CEZA!
Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor.
Vergi ödemeleri için süreç sürüyor. Evi ve otomobili (otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici vs...) olan herkesin ödemesi gereken Emlak Vergisi ve ek MTV ödemelerinin son taksitleri bu ay sonuna kadar yatırılacak.
ÖDEME İÇİN SON 2 GÜN
Ek MTV ve emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım.
ARAÇ VE EV SATIŞINDA BÜYÜK ENGEL
Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.
MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIYOR?
Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait 'gib.gov.tr' internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.
Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabilecek.
GECİKME FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ
14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.