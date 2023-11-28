Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! 'Gazze' masada olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 28-29 Kasım tarihlerine ilişkin programı açıklandı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın, 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.Açıklamada, toplantı kapsamında 'Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde', Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.Açıklamada, 'Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.' ifadesi kullanıldı.