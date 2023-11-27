Afyon-Konya yolunda korkunç kaza! Sürücü alevlerin arasında can verdi

Afyonkarahisar-Konya Karayolunda Sultandağı İlçesi girişinde acı bir trafik kazası meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne doğru seyreden Murat Güngör yönetimindeki mısır yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Olayın şiddetiyle birlikte yan yatan tır, kısa sürede alev topuna dönüştü.Alevlerin arasında kalan TIR sürücüsü kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalıştı ancak sıkıştığı yerden çıkaramayarak feci şekilde can verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yanan TIR'ı güçlükle söndürdü. Trafiğe kapanan yol ise, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.