  • USD: 28,78 - 28,83
  • EURO: 31,42 - 31,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TÜİK açıkladı! İnşaat güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre hizmet ve perakendede güven endeksi düşerken inşaat güven endeksi yükseldi.

Ekleme: 24.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
TÜİK açıkladı! İnşaat güven endeksi yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Kasım'a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

HİZMET TALEBİ GERİLEDİ

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 4 azalarak 110 değerine geriledi. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 4,6 azalarak 108 'ye geriledi. Hizmet sektöründe 'gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 114,8 değerine yükseldi.

Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,3 azalarak 116,4 değerine gerilerken; mevcut mal stok seviyesi 95,5 seviyesinde sabit kaldı.

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 1,7 artış kaydetti ve 83,5 değerine yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,6 artarak 98,6'e yükseldi.
Bakan Fidan: Filistin'in yanında durmaktan asla geri durmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 73 milyar dolarlık 352 proje ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacak
Katil İsrail ordusundan kaçan kaçana! Tehditle tutuyorlar: Size en ağır cezayı veririz!
Milli Muharip Uçak KAAN için geri sayım başladı! MSB kaynaklarından dikkat çeken açıklama
İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...
Kan emici Siyonist! Gazze'de sivillerin yaşadığı binalar hedef alındı, 300 nokta vuruldu
CHP'den yerel seçim açıklaması! Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu: Doğalgaz bağlandı...
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
Sayıştay bir kez daha tespit etti! İBB batıyor
Gazze'de dört günlük geçici ateşkes başladı: Esir takasları yapılacak yardım konvoyları giriş yapacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: 68 ilde Mercek-6 operasyonu!
Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi: Bakan Koca karşıladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dere dere gezip sudan gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dere dere gezip sudan gram gram altın topluyor

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Kadın hastanın karnından çıktı: Tam 20 kilo! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Kadın hastanın karnından çıktı: Tam 20 kilo! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım