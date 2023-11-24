TÜİK açıkladı! İnşaat güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Kasım'a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 4 azalarak 110 değerine geriledi. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 4,6 azalarak 108 'ye geriledi. Hizmet sektöründe 'gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 114,8 değerine yükseldi.Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,3 azalarak 116,4 değerine gerilerken; mevcut mal stok seviyesi 95,5 seviyesinde sabit kaldı.İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 1,7 artış kaydetti ve 83,5 değerine yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,6 artarak 98,6'e yükseldi.