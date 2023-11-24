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Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması'nda önemli mesajlar verdi. 'Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak mı?' sorusu gündemdeyken Başkan Erdoğan yaptığı yeni açıklamada emeklilere yeni bir müjdede bulundu. Başkan Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Ekleme: 24.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen '100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler' Öğretmenler Günü Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde 6 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından Batman'da katledilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a ithafen hazırlanan sinema filmini ailesiyle birlikte gözyaşlarıyla seyrettik.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

TRT'nin emeği ve gayretiyle hayat bulan Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi şehidimizin aziz hatırasına hürmeten bugün ülkemiz genelinde gösterime girdi. Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden alçakça kopartılan şehit Aybüke öğretmenin hayatını, umutlarını, mücadelesini sinemaya taşıyan bu özel filmi öğretmenlerimizle birlikte tüm gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum. Uzun yıllar ülkemize hizmet edip milletimize karşı vazifelerini başarıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum.

Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak

EMEKLİLERE YENİ MÜJDE

Bu vesileyle emeklilerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu.

Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlenemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.

Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak

Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı da göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Dolar bazında 2002 yılında Kasım itibarıyla bir öğretmen, ek ders hariç, 292 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından 5 bin lira ödemenin kapsamını genişlettiklerini kaydederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak
Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak
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