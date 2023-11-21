Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağmuru

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan 36 işletmeye 105 milyon TL ceza uyguladı.

Türk halkı fahiş fiyat ve stokçulardan çok çekti.



Koronavirüs salgını, savaşlar, kur dalgalanması ve küresel piyasa hareketlerini fırsat bilen satıcılar, adeta halkın kanını emmeye başladı.



Uzun süredir bu alanda incelemelerini sürdüren Ticaret Bakanlığı ise halkı sömüren bu yarasaların adeta tepesine çöktü.



Halkı bezdiren fırsatçı firmalara ceza yağdı.



Fahiş fiyatçılara 105 milyon



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre fahiş fiyat uygulayan 36 işletmeye 105 milyon TL ceza uyguladı.



Bu kapsamda otomobil stokçuları da bu ceza yağmurundan nasibini aldı.

Otomobil stokçularıyla ilgili de bilgileri paylaşan Bakanlık, 20 işletmeye 71 milyon 337 bin 600 lira ceza kesti.



Beton firmalarına 33 milyon ceza



Kentsel dönüşüm projeleri ve deprem bölgesindeki büyük konut seferberliğini fırsat bilen, 16 beton ve çimento üreticisi firmaya da 33 milyon 791 bin lira ceza verildi.