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Beyaz Gazete
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MHP Lideri Bahçeli’den yüzde 50+1 açıklaması: Aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yüzde 50+1 tartışmalarına değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşlanlığı Hükümet Sisteminin aksayan, tekleyen yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Cumhurbaşkanımızın tespitleri anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli’den yüzde 50+1 açıklaması: Aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir
Ekleme: 21.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Bahçeli’den yüzde 50+1 açıklaması: Aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Yurt içinde ve yurt dışından bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bu vesile ile selamlıyorum. Anadolu coğrafyasında bin yıldır varoluş sebebimiz isabetli duruş ve dokunuştur. Milli Birlikte azim ve dirayettir. Tarih boyunca Anadolu medeniyetler ve milletler mücadelesinin mücadele sahasıdır. Coğrafyanın kader olduğu iddia edilir. Vatana adını veren millettir. Devlete adını veren millettir. Sinsi gayeleri Türklüğün varlığını dinamitlemektir. Türk milletine hiçbir mendebur niyet zarar veremeyecektir

Türk tarihinin özeti Fırat'ın Batısı Fırat'ın doğusu ile dengelenir. Karabağ'dan Kudüs'e Kabil'den Keşmir'e her menfi hadisenin gelip dayanacağı yer biliniz ki Türkiye'dir.

'FİLİSTİN'İN HUZURU TÜRKİYE'NİN HUZURUDUR'

Bu beni alakadar etmez dediğimiz gün bu millete ihanet etmiş oluruz. MHP bu milletin sevdalı yüreği olmaya yeminlidir. Filistin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır.

ATEŞKES İÇİN KAÇ MASUM DAHA ÖLMELİ?

Gazze'yi Kudüs'ten Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmak akan tarih nehrine karşı boşuna kürek çekmektir. Gazze meselesi güvenlik ve tarih boyutları ile Türkiye'nin meselesidir. Haksızlık karşısında sessiz kalmak dilsiz şeytanlıktır. Gazze Türkiye'nin meselesidir. Ateşkesin olması için daha kaç masum ölmelidir. Türk milleti zalim İsrail'in şeytani oyununa öfkeli.

Haddini bilen nefsini bilir. Biz kendimizi de haddimizi de rabbimiz de çok şükür bilenlerdeniz. Zafer inananların hanesine yazılacaktır.

Berlin'de geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Cumhurbaşkanı'nın yüzüne haykırdığı gerçekler müslüman coğrafyanın ortak sesidir. İsrail'e siyasi omuz veren ülkeler, katliamdan birinci derecede sorumludur. Gazze'de her saat başı 6 çocuk hayatını kaybetmektedir.

Bizim geçmişimizde gaz odaları yoktur. Almanya Başbakanı tarihi ve insani değerlerin yanlış tarafındadır. Bunların kendilerine bile hayırları yoktur.

Büyük İsrail projesine yatırım yapanlar, Fırat'ın sularında boğulmaya mahkumdur

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HEVES DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 3. Evreye geçişi sağlamı, demokratik nitelikli sistemsel başarısını sağlamıştır. Ucube sistem iddiaları ile çamur atmak milletimize saldırıdır. Devlet ve millet arasında uyum sağlanmışsa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Karar alma süreci hızlanmıştır. Yeni sistemin yeterli demlenme süreci devam etmekte olup ilke ve esasları ile oturması güvence olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek kullanımlık konjonktürel reçete değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici heves değil. Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmeli. Cumhurbaşkanımızın tespitleri anlamlıdır. Cumhur ittifakı uyum içerisindedir.

SAYIN CUMHUBAŞKANI İLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ

MHP yancı değildir. İkbale meraklı değildir. Türk milletinin serden geçti şuuru, düşmana sıkılacak son kurşunudur. Tekrer hatırlatayım, Sayın cumhurbaşkanı ile diyoluğumuz harbidir. Saygı ve sevgi temellidir. Hiçkimse de aramıza giremeyecektir. Biz zillet değil, Türk milletinin kendisiyiz. Terörle mücadelede kesin sonuç almak için, iç ve dış sorun alanlarının birer birer üstesinden gelmek için, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesi için cumhur ittifakının devam etmesinden yanayız.

CHP GENEL BAŞKANI MAALESEF KUKLADIR! KUKLACI DA İBB MAKAMINDA OTURAN ŞAHISTIR

CHP'nin yeni Genel Başkanı, ciddiye alınacak biri değildir. CHP'de yeni bir şey yoktur. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı'nın bir operaya HEDEP'lilerle birlikte katılması, 'Kürdistan' diyen sözde kadın sanatçının elini öpmesi rezalettir Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri muhakkaktır. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır. Kuklacı da İBB makamında oturan şahıstır.
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