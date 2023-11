İyi Parti'de bir ayrılık daha! Avukat Çağdaş Çelik partiden istifa etti

Yerel seçime doğru gidilirken İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Merkez Disiplin Kurulu üyesi Avukat Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Çelik, "İyi Parti siyasi bir parti olmaktan çok Akşener’i sevenler derneği halini almıştır" dedi.

İki seçim arası siyaset arenasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor.



Geniş seçimde hezimete uğrayan Millet İttifakı partilerinde dengeler adeta bozuldu.



Şimdilerde gözler yerel seçim sürecine çevrilirken, İyi Parti'de sular durulmak bilmiyor.



Öyle ki istifalar art arda geliyor. Son olarak, İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Avukat Çağdaş Çelik partisinden istifa etti.



"Bedel ödemeden, yanlışı bilerek savunana yalaka denir"



Çelik, istifasını duyurmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Mensubu olduğu siyasi partinin, kurum/kuruluşun yanlışını, yanlış olduğunu bilerek savunana, 'dava adamı' denmez. Dava adamı olabilmek için bedel ödemek gerekir. Bu bedel, yanlışı savunmak değildir. Bedel ödemeden, yanlışı bilerek savunana olsa olsa yalaka denir, Menfaatçi denir."



"Bu noktaya bir günde gelinmedi"



Ardından uzun bir açıklama yaparak partiden istifasını duyurdu. Çeliş, ifadeleri kullandı:



Kurucu üyelerinden biri olduğum İyi Parti, ne yazık ki kuruluş ilke ve amaçlarından giderek uzaklaşmış kurumsal kimliğini ikili ilişkilere teslim etmiş bir tabloya bürünmüştür.



İktidara talip olan, ülke yönetimini proje ve stratejileriyle yönetme vaadi olan partimizin yönetim mekanizmaları liyakati değil sadakati esas alan bir tavra girmiş, parti içi demokrasinin ve istişarenin önü tıkanarak bu konuda eleştiri dahi kabul etmez bir çıkmaz oluşmuştur.



Üzülerek belirtmek isterim ki bu noktaya bir günde gelinmemiştir. Uzun süredir devam eden ve onarılmasını umduğumuz sistem sorunları sürekli halı altına süpürmüş, yok edemediği gibi artık tahammül edilemez bir yere taşımıştır.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde izlenen yolun öz eleştirisi yapılmadan yerel yönetimler seçiminde takınılan tavır partimizin hedeflerinden uzaklaştığı ve konforlu muhalefeti benimsediğini düşündürmektedir.



"CHP ile yapılacak gizli ittifaklara delalet olduğu şüphesi yoğunlaşmıştır"



Partimiz iktidar hedefinden ve kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gibi aday belirleme süreçlerinin hür ve müstakil adı altında CHP ile yapılacak gizli ittifaklara delalet olduğu şüphesi yoğunlaşmıştır.



Yıllardır bu partide mücadele etmiş, parti bayrağını memleketin her köşesinde dalgalandırmak için maddi ve manevi bedel ödemiş, verdiği mücadele için hiçbir beklenti içine girmemiş bir nefer olarak bu konuda yaptığımız en ufak eleştiriler bile ciddiye alınmamış hatta eleştirilerimizin neticesi aleyhimizde kullanılmak için her yol denenmiştir.



"Bizleri aforoz etme çabaları ise bardağı taşıran son hamle oldu"



Partiye emek verenlerin dışlandığı, genel başkana yakın özel isim ve o isme yakın olanların parti kurum ve kurullarını hiçe sayarak adeta kafa kafaya vererek bizleri aforoz etme çabaları ise bardağı taşıran son hamle olmuştur.



Özellikle Eskişehir Milletvekilimiz Nebi Hatipoğlu’nun istifası sonrası şahsıma reva görülen bu mobbing süreci hızlanmış, özel ilişkiler ve sosyal medya hesaplarındaki beğeniler bile bir tehdit aracı olarak kullanılmak istenmiştir.



Birbirinden farklı siyasi görüşlere sahip olan aile bireylerim üzerinden bir takım dedikodular türetilmiş ve nahoş bir etiketleme çabasına girilmek istenmiştir.



"İyi Parti’de mücadele etmenin mümkünatı kalmamıştır"



Partimiz her gidenin suçlu olduğunu iddia ederek, neden sorusunu sormadan hiçbir yere varamayacağı gibi parti içi demokrasiyi ve istişareyi tıkayarak mevcut partililerini de hızla kaybettiğini görmezden gelmeye devam etmektedir.



Henüz bir parti olmadan başlayan ve en yoksun, en zorlu zamanlarda sırtladığımız partimizde mücadeleye yeni katılmışların bize kapıyı göstermelerinden ve bu gücü genel başkan odasının önünden almaları katlanılması zor bir durumdur ve gereğini yapmak şahsım adına farz olmuştur.



Görünen odur ki artık İyi Parti’de mücadele etmenin, liyakatin ve bazı yaraları zamanla sarmanın mümkünatı kalmamıştır.



"Özveri ile görev yaptığım..."



Bu sebepler ışığında Gençlik Kolları Eskişehir İl Başkanlığı, Gençlik Kolları Genel İdare Kurulu Üyeliği, Bölge koordinatörlüğü, Ağrı Milletvekili adaylığı ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği gibi hemen her kademesinde üstün özveri ile görev yaptığım İyi Parti’den istifa ettiğimi tüm kamuoyuna duyurmak istiyorum.



Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, değerli büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ediyor ve varsa hakkımı helal ediyorum. Üzerimde hakkı olan herkesten haklarını helal etmelerini temenni ediyorum.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kandan alan bir Türk genci olarak, inandığım ve benimsediğim yolda gerekirse tek başıma yürüyeceğim.



Herhangi bir tartışmaya mahal vermemek adına belirtmek isterim ki, aktif siyasi hayatıma şimdilik bir virgül koyuyor ve istifamın ardından herhangi başka bir siyasi parti rozeti takmayacağımı belirtmek istiyorum.