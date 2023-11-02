  • USD: 28,31 - 28,36
  • EURO: 30,05 - 30,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Öğrenciler ekran başına! LGS tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Öğrenciler ekran başına! LGS tarihi belli oldu
Ekleme: 2.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 2.11.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Öğrenciler ekran başına! LGS tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Bakan Tekin, LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Sınav takvimi belli oldu mu?

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

'Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır.'
Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.
Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti'den istifa etti!
İzmir heykele doymuyor: Francisco de Miranda’nın büstü açıldı
İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği: 5 yılda İSPARK iflas etti!
Filistin halkının kanı Batı medyasının elinde! BBC yine İsrail’i korudu: Bombalanan Cibaliye için skandal ifadeler!
MSB duyurdu! 1 kilometre derinde vuruldu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
ABD ve İsrail arasında neler oluyor? ABD basını yazdı: Netahyahu'nun siyasi ölüm ilanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak
Merkez Bankası Başkanı Erkan açıkladı: 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi! Memurlara müjde
Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk
Öğrenciler ekran başına! LGS tarihi belli oldu
Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 37 şüpheli yakalandı
Katliamcı İsrail'den itiraf! Canlı yayında açık açık söyledi! Sivillerden başkasını hedef almıyoruz
Katil İsrail'den etnik temizlik! Gazze'de yaşananlar Holokost'tan beter
Türkiye'den Gazze için sağlık seferberliği! 20 sahra hastanesi kurulacak
Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı
Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini başarıyla tamamladı
Gazze'de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail'den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk
İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…
Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var