Nevşehir'de peş peşe kaza! 2 kişi yaralandı

Nevşehir'in Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde, sabah saatlerinde 3 ayrı kaza meydana geldi.İlk olarak Ulaş K., otomobili ile önünde seyreden İbrahim Ç.’nin kullandığı tıra arkadan çaptı. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan sürücü, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Yolda seyreden diğer sürücülerin kaza nedeniyle bir anda durmalarından sonra ikinci ve üçüncü kazalar da peş peşe geldi. İkinci kazada Hamdi Ş., minibüsü ile önünde seyreden Hüseyin E.’nin kullandığı minibüse arkadan çaptı. Kazada minibüs sürücülerinden Hüseyin E. yaralandı.Aynı anda meydana gelen üçüncü kazada ise Cafer A., kullandığı otomobili ile önünde seyreden Murat K. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kara yolu araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.