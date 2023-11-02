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Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.

Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
Ekleme: 2.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 2.11.2023 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
Hamas güçlerinin 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na karşın savaş durumuna geçen İsrail, durmak bilmiyor...

7 Ekim sabahından bu yana Gazze'yi abluka altına alarak adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, binlerce masumu öldürdü.

Yarıdmları engelleyen ve hastane bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, dünyadan gelen ateşkes çağrılarına da kulağını tıkamış durumda...

Tam 27 gündür devam eden savaşta barışa dair sinyaller yer almazken, can kaybı ise artmaya devam ediyor.

9 bin 61 kişi öldü!

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de yaşanan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısını bir kez daha güncelledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.

7 Ekim'den bu yana yaşananlar

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, 22 bin 219 kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti

Peş peşe şiddetli saldırılar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.

Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

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Kudüs Hastanesi çevresine hava saldırısı

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
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